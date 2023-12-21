İYİ Parti'den istifa eden Yüksel Arslan'ın olay paylaşımı gündeme geldi: İmamoğlu mu satın aldı?

CHP'nin, parti içine yönelik 'operasyonel' hamleleriyle mücadele eden İYİ Parti'de yeni bir kriz daha patlak verdi. Tutarsız politikalar ve parti içi skandallar sebebiyle 7 ayda 5 milletvekilini kaybeden İYİ Parti, bu kez Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden olan Yüksel Arslan'ın istifasıyla sarsıldı. Yazılı açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Uşak'taki konuşmasına isyan bayrağı açan Arslan, Mansur Yavaş'a ise methiyeler düzdü.