İYİ Parti’de yaşanan istifalar eski ortağı CHP ile hesaplaşmaya döndü. Akşener’in, “Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı’’ açıklaması CHP’de aynı sertlikle karşılık buldu. CHP’li kurmaylar Akşener’i kastederek, “6’lı Masa’dan kalktı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. ‘Kumar masası’ dedi. ‘Kazanabilecek aday’ dedi. Bir genel başkan varken, iki belediye başkanını önceledi. O dönem Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na operasyon çekti. Bunlar operasyon değil mi?” tepkisini gösterdi.

OY VERME EĞİLİMİNİ ETKİLEDİ

İYİ Parti’nin 6’lı Masa’daki operasyonun seçim süresince de devam ettiği iddia edildi. İYİ Parti’nin her açıklaması ve yaptığı girişimler ile seçim sürecini etkilediği vurgulandı. Bu söylem ve çıkışların vatandaşın oy verme eğilimini etkilediği ifade edildi.

CHP başkanlarımıza adaylık teklif ediyor

CHP ile İYİ Parti restleşmesi devam ediyor. İYİ Parti Genel Merkezi yazılı bir açıklama yaparak, ‘partiye yönelik siyasi operasyonların’ sürdüğünü, partili meclis üyeleri ve belediye başkanlarına adaylık teklifleri yapıldığı belirtildi. İsim verilmeden CHP ve İYİ Parti’den ayrılan bazı isimlere işaret edilen açıklamada, partililerin bazı vaatlerler yollarından saptırılmak istendiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: İYİ Parti’mizin desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize etik dışı bir mesaj verme çabasındadır. Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır.

Ben o defteri kapattım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy - İkitelli Metro Hattı test sürüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ifadelerine yönelik sorulara, “Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum. Süreçte şu anda ifade edebileceğim başka bir şey yok. Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz” yanıtını verdi.

Tarzım değil

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener’in ‘operasyon’ ve ‘korkaklık’ suçlamasına “Tarzım değil” ifadeleriyle yanıt verdi. Yavaş, “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmaz. Elimizi taşına altına koymamız gerekiyorsa da koyarız. Bunun yolu, yordamı, usulü bellidir” diye konuştu. Yavaş, Akşener’in “Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı” sözlerine de yanıt verdi. Yavaş, “Operasyon yapmak benim tarzıma uygun değildir. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim” dedi.







