|
Gündem

İYİ Parti Başkanlık Divanında görev değişikliği

İYİ Parti'nin CHP ile yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi, istifalara daha yol açtı. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Başkanlık Divanı'nda bazı değişikliklerin gerçekleştiğini açıklayarak Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı'na Hakan Şeref Olgun'un, Toplumsal Politikalar Başkanlığı'na Selcan Taşçı Hamşioğlu'nun, Mali İşler Başkanlığı'na ise Sedat Aksakallı'nın getirildiğini duyurdu.

17:11 - 14/12/2023 Thursday
Güncelleme: 17:14 - 14/12/2023 Thursday
Diğer
Kürşad Zorlu
Kürşad Zorlu
İYİ Parti
Sözcüsü Ankara Milletvekili
Kürşad Zorlu
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti Başkanlık Divanında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Zorlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


“Genel Başkanımız Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir.”


#İYİ Parti
#Kürşad Zorlu
#Başkanlık Divanı
14 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP İstanbul belediye başkan adayları kim? Hangi isim nereden aday? İşte İstanbul ilçe belediye aday adayı başvuru tam liste!