İYİ Parti Başkanlık Divanında görev değişikliği

“Genel Başkanımız Meral Akşener’in takdirleri doğrultusunda Partimiz Başkanlık Divanında bazı değişikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre daha önce ayrı yürütülen Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Ahmet Zeki Üçok’un yerine Afyon Milletvekilimiz Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekilimiz Selcan Taşçı Hamşioğlu getirilmiştir. Ayrıca Mali İşler Başkanlığı görevini vekâletten yürütmekte olan Sedat Aksakallı da aynı görevi asaletin yürütecektir.”