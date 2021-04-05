Gündem İYİ Partide zevzeklik istifası Akşenerin söylemine tepki gösteren ilçe teşkilatı kurucu başkanı partiden ayrıldı
POLİTİKA

İYİ Parti'de zevzeklik istifası: Akşener'in söylemine tepki gösteren ilçe teşkilatı kurucu başkanı partiden ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, darbe imalı bildiri yayınlayan 104 amiral ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emekli amirallerin canı sıkılmış bir bildiri yayınlamış, bu bir zevzekliktir" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya tepki gösteren İYİ Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, partisinden istifa etti. Arslan yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz bugüne baktığımızda Montrö ve Lozan'ı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partide zevzeklik istifası: Akşenerin söylemine tepki gösteren ilçe teşkilatı kurucu başkanı partiden ayrıldı
​İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 104 emekli amiralin Montrö açıklamasıyla ilgili yaptığı "zevzeklik" yorumu, partisinden tepki aldı. İYİ Parti Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Akşener'in bu sözleri üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"Daha detaylı açıklama yapacağım"

Arslan'ın açıklaması şöyle: "Bugüne kadar kurucusu olduğum İYİ Parti için çok açıklama yapmadım. Sebebi benimle yola çıkan birçok dostumdu. Geldiğimiz noktada onca emek veren benim gibi binlerce kişi ama haksızlığa uğramış, ama koltuk için itibarsızlaştırılmış binlerce insan partiden uzaklaştırılmışken bile bekledim belki diye. Geldiğimiz bugüne baktığımızda montro ve lozanı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında elini değil bedenini ortaya koymuş bir kişi olarak İYİ Parti kuruculuğumdan ve üyeliğimden istifa ettiğimi siz değerli dostlarım ile paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde açıklama yapacağım’’

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