Gündem Darbe imalı bildiri sonrası AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanacak
POLİTİKA

Darbe imalı bildiri sonrası AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanacak

103 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' maskeli darbe imalı bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım geldi. AK Parti MYK 'bildiri' gündemiyle yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olağanüstü toplanacak.

Haber Merkezi Diğer
Darbe imalı bildiri sonrası AK Parti MYK yarın olağanüstü toplanacak
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Emekli 104 amiralin yayımladığı gece yarısı bildirisinin ardından AK Parti MYK toplanma kararı aldı.

Kararı duyurun AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin oldu. Şahin, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız" diyen Şahin, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin


MUHALEFETE TEPKİ

Şahin, AK Parti ve MHP'nin bildiriyle ilgili güçlü bir karşı duruş sergilediğini dile getirdi, ana muhalefet partisi CHP'ye tepki gösterdi:

"Uzun süre sessizliklerini koruduktan sonra CHP Sözcüsü bir açıklama yaptı, 'buradan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik' dedi. Burada şunu ifade etmek lazım.

Darbe artığı kesimler var.

CHP'nin açıklamaları ortada. Bu bildiye imza atarım diyen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı'nın tavrı ortada. CHP'nin tutumu bildirinin altına imza atarım diyen İYİ Parti Milletvekilleri cunta heveslilerine zemin oluşturuyor."

MYK ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANIYOR

Genel Sekreter Şahin, gelişme sonucu AK Parti MYK toplantısının öne alındığını da şu sözlerle duyurdu:

"Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde

yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."

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Darbe imalı bildiride imzası olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sözleri tekrar gündemde: Sınırımızda PYD olsun daha iyi
Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiriye tepki yağarken, bildiride imzası bulunan Türker Ertürk'ün, bir süre önce söylediği, 'Sınırımızda PYD olsun daha iyi.' sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Bir dönem CHP'de aktif siyaset de yapan Ertürk'ün, 'PYD'nin laik yapısını da zaten biliyoruz.' ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Öte yandan 103 emekli amiralin hazırladığı darbe imalı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


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