İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu’nun adaylığına HDP şartı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini kullanmış, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bundan bir sakınca olmadığını belirtmişti.

AKŞENER 'TIKAÇ OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Akşener daha sonra yaptığı bir başka açıklamada ise parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini belirterek "Tıkaç olmayacağım, bunu zora sokacak bir davranış içine girmeyeceğim" sözlerini kullanmıştı. Bu beyanların ardından Millet İttifakı’nın adayının kim olacağı tartışılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA TEK ŞART HDP

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yeşil ışık yakıyor. İYİ Parti’nin tek itirazının HDP’ye yönelik olduğu belirtiliyor. İYİ Parti’nin, 2023’e giderken hiçbir koşulda HDP ile yan yana gelmek istemediği öne sürülüyor.

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor