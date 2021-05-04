Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yeniçağ TV'de açıklamalarda bulundu.
Ortak aday gösterilmek istiyor
Gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı içerisinde karar alınması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti.
"Ol derlerse oluruz"
Kılıçdaroğlu, "Bizim malum az önce de söyledim bir Millet İtifakı’mız var. İttifakla görüşmeden doğru olmaz bu. Ama ittifak da ol derse oluruz o zaman. Şimdiden aday olmak tartışmasını da doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.