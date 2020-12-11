8-10 seçim kaybeden başkan niye gitmez?

Göreve geldiği 2010’dan beri 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na parti içinden tepkiler yükseliyor. Ankara Yenimahalle’nin CHP’li Meclis Üyesi Selim Kaptanoğlu, isim vermeden Kılıçdaroğlu ve yönetimini eleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan Kaptanoğlu, her şeyin genel başkanların iki dudağı arasında olduğunu belirterek, “Neden genel başkanların birçoğu 8 seçim, 10 seçim kaybettiği halde o partinin başından gitmezler, bunu hiç düşündünüz mü?” diye sordu.
YALAKALIK ŞART
- CHP yönetimini eleştiren Kaptanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Şundan dolayı gitmezler. Diyelim ki biriniz Ankara’ya il başkanı oldunuz. Partiye 100 bin, 200 bin kayıt yaptınız. Çalıştınız, ettiniz. Birileri gider genel başkana der ki, ‘Efendim falanca sizin yerinize aday. Çalışıyor. Diğer illerle de görüşüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor.’ Genel başkan hemen yanındaki genel başkan yardımcısını çağırır, teşkilatlardan sorumlu adamı. Der ki, ‘Bu arkadaşı feshedin.’ İki satır yazı alırsınız, ‘Görülen lüzum üzerine il başkanlığından gittiniz’. Bitti siyasi hayatınız. O zaman ne yapmak gerekiyor? Genel başkana yalakalık yağcılık yapmanız gerekiyor.”