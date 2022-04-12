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Gündem İYİ Partili Çıraydan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı Erdoğan var bu işlerin arkasında
ANKARA

İYİ Partili Çıray'dan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı: Erdoğan var bu işlerin arkasında

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışını yapması ve ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ise, “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını vermesi Millet İttifakı'nın adaylık kamaşasının hala devam ettiğini gösterirken, İYİ Partili Aytun Çıray'dan ise skandal bir açıklama geldi. Çıray, Mansur Yavaş isminin konuşuluyor olmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak, "Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İYİ Partili Çıraydan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı: Erdoğan var bu işlerin arkasında
Aytun Çıray

Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası devam ediyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için teklif edeceklerini açıklamıştı. Ümit Özdağ'ın çıkışı bir anda gündeme otururken, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın ise muhalefetin çatı adayı olacağı iddia edilmişti.

"ARKASINDA ERDOĞAN VAR"

  • İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, katıldığı televizyon programında bu isimlerin ortaya atılmasının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu savundu.

Çıray açıklamasında, ''Mansur Yavaş ve diğer isimlerin ortaya atılması Millet İttifakı'na 'Hemen adayınızı açıklayın' dayatması bir psikolojik operasyonun adımlarından ibarettir. Ve arkasında bu siyasi iktidar vardır. Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında'' ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Çıray'dan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı: Erdoğan var bu işlerin arkasında
OYNAT 01:46
İYİ Partili Çıray'dan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı: Erdoğan var bu işlerin arkasında
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışını yapması ve ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise, “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını vermesi Millet İttifakı'nın adaylık kamaşasının hala devam ettiğini gösterirken, İYİ Partili Aytun Çıray'dan ise skandal bir açıklama geldi. Çıray, Mansur Yavaş isminin konuşuluyor olmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlayarak, 'Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında' ifadelerini kullandı.

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