İYİ Partili Çıray'dan sınırları zorlayan Mansur Yavaş çıkışı: Erdoğan var bu işlerin arkasında

Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşası devam ediyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için teklif edeceklerini açıklamıştı. Ümit Özdağ'ın çıkışı bir anda gündeme otururken, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın ise muhalefetin çatı adayı olacağı iddia edilmişti.
"ARKASINDA ERDOĞAN VAR"
- İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, katıldığı televizyon programında bu isimlerin ortaya atılmasının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu savundu.
Çıray açıklamasında, ''Mansur Yavaş ve diğer isimlerin ortaya atılması Millet İttifakı'na 'Hemen adayınızı açıklayın' dayatması bir psikolojik operasyonun adımlarından ibarettir. Ve arkasında bu siyasi iktidar vardır. Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında'' ifadelerini kullandı.