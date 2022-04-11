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POLİTİKA

Hüseyin Likoğlu: Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı Millet İttifakı'nı panikletti

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş' çıkışını değerlendirdi. Özdağ'ın açıklamasının çok taktiksel ve başarılı bir açıklama olduğunu belirten Likoğlu, "Millet İttifakı bileşenlerinde bir panik havası oluşturdu." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Likoğlu: Ümit Özdağın Mansur Yavaş çıkışı Millet İttifakını panikletti
Hüseyin Likoğlu

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet bloğunda cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusundaki tartışmalara değinen Likoğlu, bu tartışmaların 2018 seçimleri sonrasında başladığına dikkat çekerek, "Özellikle 2019'da Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlıklarında meydana gelen değişiklikler bir anlamda biraz Kılıçdaroğlu'nun başarısı ve liderliğinin tartışıldığı bir neticeyi doğurdu. Son bir yıla girerken bu tartışma daha da alevlendi." ifadelerini kullandı.

"ÖZDAĞ BİR PANİK HAVASI OLUŞTURDU"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Adayımız Mansur Yavaş" çıkışını değerlendiren Likoğlu, şunları söyledi:

"Özdağ'ın açıklaması çok taktiksel ve başarılı bir açıklama. Belki Millet İttifakı'nın içinden gelmesi bir avantaj. Geçmişte orada ne konuşulduğunu, kimin aklından ne geçtiğini biliyordur. Bugün de Ümit Özdağ'ın CHP ve İYİ Parti içinde görüştüğü kişiler vardır. Açıklaması politik açıdan başarılı bir açıklama. Millet İttifakı bileşenlerinde bir panik havası oluşturdu."

Hüseyin Likoğlu: Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı Millet İttifakı'nı panikletti
OYNAT 02:29
Hüseyin Likoğlu: Ümit Özdağ'ın 'Mansur Yavaş' çıkışı Millet İttifakı'nı panikletti
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET canlı yayınında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş' çıkışını değerlendirdi. Özdağ'ın açıklamasının çok taktiksel ve başarılı bir açıklama olduğunu belirten Likoğlu, 'Millet İttifakı bileşenlerinde bir panik havası oluşturdu.' dedi.

Yavaş'ın konuyla ilgili sorulara verdiği cevaba da değinen Likoğlu, "Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı'nı ziyaretinden sonra verdiği cevaplara baktığımızda, cevap veriş şekli ve ses tonunda onu görüyoruz." diye konuştu.

"BİLDİRİ ALMANYA BÜYÜKELÇİSİNE GÖNDERİLDİ"

Likoğlu ayrıca 6'lı masa görüşmesinin bildirisinin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a gönderildiğini söyledi.

Hüseyin Likoğlu: Altılı masa bildirisi Almanya Büyükelçisi'ne gönderildi
OYNAT 02:59
Hüseyin Likoğlu: Altılı masa bildirisi Almanya Büyükelçisi'ne gönderildi
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, TVNET canlı yayınında altılı masa görüşmesinin bildirisinin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a gönderildiğini söyledi.

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