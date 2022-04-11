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Gündem Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı Benim bilgim ve rızam dışında
POLİTİKA

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışı soruldu. Yavaş bu sözlere “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında
OYNAT 01:04
Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışı soruldu. Yavaş bu sözlere “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını verdi.


Başkanlar işini yapmalı

Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların içişlerine karışmalı.

Siyasetin dışındayım

Bazen böyle siyasi muarızların bu tarz çıkışlarına şahit oluyoruz. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde biri değilim. İşimin başındayım. Bu açıklamalar bilgim ve rızam dışında"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz
GÜNDEM
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz

Ankara'da toplu taşıma ücretine yüzde 44 zam: Tam biniş 6.5 lira oldu
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Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu.
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TAM BİNİŞ ÜCRETİ 6.5 LİRA OLDU<br>UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi.
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Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25'e
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tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı.
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Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.
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Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5,
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öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı.
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Ankara'da toplu taşıma ücretine yüzde 44 zam: Tam biniş 6.5 lira oldu
Ankara'da toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eylemi sonrası Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında tam biniş ücretinin 6,5 lira olmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece; ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltildi.

Mansur Yavaş'ın adamları Beyaz TV muhabirine saldırdı
OYNAT 00:59
Mansur Yavaş'ın adamları Beyaz TV muhabirine saldırdı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beypazarı'nda müze açılışına katıldı. Açılışı görüntülemeye giden Beyaz TV muhabiri, Yavaş'ın adamlarının saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Korku dolu anlar

Korku dolu anlar

Beş katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü.
Gördüğü rüya gerçek çıktı

Gördüğü rüya gerçek çıktı

​Uyanınca soluğu ekspertizde aldı: Dünyası başına yıkıldı.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?

​Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı.

Türkiye'de ilk defa üretimi yapıldı.

​Koronavirüs salgınından beter olacak.

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