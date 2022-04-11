Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'le yaptığı görüşme sonrası kameralar karşısına geçti.

Başkanlar işini yapmalı

Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların içişlerine karışmalı.

Siyasetin dışındayım

Bazen böyle siyasi muarızların bu tarz çıkışlarına şahit oluyoruz. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde biri değilim. İşimin başındayım. Bu açıklamalar bilgim ve rızam dışında"

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz

FOTOĞRAF 8 Mansur Yavaş'ın dün özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçları (ÖTA) ile ANKARAY, metro ve EGO otobüslerinde uygulanmak üzere gündeme getirdiği yüzde 44'lük zam teklifi, EGO Genel Müdürlüğünce hazırlanarak UKOME Genel Kuruluna sunuldu. TAM BİNİŞ ÜCRETİ 6.5 LİRA OLDU<br>UKOME tarafından oy çokluğuyla kabul edilen yeni fiyat tarifesine göre, toplu taşımada tam bilet ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. Aktarma ücretlerine zam içermeyen tarifeyle, öğretmen biniş ücreti 3 liradan 4,25'e tek binişlik Ankarakart ücreti ise 5 liradan 7 liraya çıktı. Yeni fiyat tarifesi, 15 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Öte yandan, 5 Ocak'tan itibaren tam biniş ücreti 3,25 liradan 4,5, öğrenci biniş ücreti de 1,75 liradan 2,5 liraya çıkarılmıştı. Ankara'da toplu taşıma ücretine yüzde 44 zam: Tam biniş 6.5 lira oldu Ankara'da toplu taşıma araçlarının kontak kapatma eylemi sonrası Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın toplu taşıma araçlarında tam biniş ücretinin 6,5 lira olmasını öngören teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece; ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 4,5 liradan 6,5, öğrenci biniş ücreti de 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltildi. BiP'te paylaş

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