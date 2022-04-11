Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı: Benim bilgim ve rızam dışında
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın “Benim cumhurbaşkanı adayım Yavaş” çıkışı soruldu. Yavaş bu sözlere “Benim bilgim ve rızam dışında. Böyle bir hedefim yok” cevabını verdi.
Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Bu tür şeylere yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların içişlerine karışmalı.
Siyasetin dışındayım
Bazen böyle siyasi muarızların bu tarz çıkışlarına şahit oluyoruz. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ben siyasetin içinde biri değilim. İşimin başındayım. Bu açıklamalar bilgim ve rızam dışında"