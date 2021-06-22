Gündem Lütfü Türkkan "Ormanları biçtiniz" demişti Bakan Pakdemirli kaçak çiftliğinin görüntüsünü yayınladı
POLİTİKA

Lütfü Türkkan "Ormanları biçtiniz" demişti: Bakan Pakdemirli kaçak çiftliğinin görüntüsünü yayınladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, geçmiş dönemde hükümeti, "Ormanları biçtiniz" diyerek hedef alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın videosunu paylaştı. Türkkan'a ait orman arazisi üzerindeki kaçak yapıları paylaşan Bakan Pakdemirli, yazar Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." sözlerinden alıntı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkan Ormanları biçtiniz demişti: Bakan Bekir Pakdemirli kaçak çiftliğinin görüntüsünü yayınladı
Bakan Bekir Pakdemirli - Lütfü Türkkan

AK Parti hükümetini çevreye zarar vermekle ve "ormanları biçmekle" suçlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait orman arazisinde yer alan 15 kaçak yapımın yıkımına karar verildi.

Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki yapıların kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.

Bakan Pakdemirli'den İYİ Partili Türkkan'a: Ayinesi iştir kişinin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Türkkan'ın hükümeti hedef alan mesnetsiz iddialarının yer aldığı bir video paylaştı.

Bakan paylaşımında, yazar Ziya Paşa'ya ait "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." sözlerinden alıntı yaptı.

Paylaşımda ayrıca, "OECD’ye göre son 10 yılda Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerdendir, son 10 yılda 2.8 milyon hektar alanda 3.7 milyar fidanı toprakla buluşturduk" ifadeleri de yer aldı.

İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
FOTOĞRAF 10
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Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
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Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
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ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
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Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi.
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Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
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EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi.
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Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı.
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Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.

Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım
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Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
OYNAT 02:01
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu.
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