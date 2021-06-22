Lütfü Türkkan "Ormanları biçtiniz" demişti: Bakan Pakdemirli kaçak çiftliğinin görüntüsünü yayınladı

AK Parti hükümetini çevreye zarar vermekle ve "ormanları biçmekle" suçlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait orman arazisinde yer alan 15 kaçak yapımın yıkımına karar verildi.

Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki yapıların kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.

Bakan Pakdemirli'den İYİ Partili Türkkan'a: Ayinesi iştir kişinin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Türkkan'ın hükümeti hedef alan mesnetsiz iddialarının yer aldığı bir video paylaştı.

Bakan paylaşımında, yazar Ziya Paşa'ya ait "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." sözlerinden alıntı yaptı.

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Paylaşımda ayrıca, "OECD’ye göre son 10 yılda Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerdendir, son 10 yılda 2.8 milyon hektar alanda 3.7 milyar fidanı toprakla buluşturduk" ifadeleri de yer aldı.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. pic.twitter.com/yjQEwxG2oK — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 22, 2021

FOTOĞRAF 10 Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu. Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı. ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu. Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi. Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi. EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi. Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı. Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı. İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.

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