Lütfü Türkkan "Ormanları biçtiniz" demişti: Bakan Pakdemirli kaçak çiftliğinin görüntüsünü yayınladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, geçmiş dönemde hükümeti, "Ormanları biçtiniz" diyerek hedef alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın videosunu paylaştı. Türkkan'a ait orman arazisi üzerindeki kaçak yapıları paylaşan Bakan Pakdemirli, yazar Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." sözlerinden alıntı yaptı.
AK Parti hükümetini çevreye zarar vermekle ve "ormanları biçmekle" suçlayan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait orman arazisinde yer alan 15 kaçak yapımın yıkımına karar verildi.
Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki yapıların kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
Bakan Pakdemirli'den İYİ Partili Türkkan'a: Ayinesi iştir kişinin
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Türkkan'ın hükümeti hedef alan mesnetsiz iddialarının yer aldığı bir video paylaştı.
Bakan paylaşımında, yazar Ziya Paşa'ya ait "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde." sözlerinden alıntı yaptı.
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Paylaşımda ayrıca, "OECD’ye göre son 10 yılda Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerdendir, son 10 yılda 2.8 milyon hektar alanda 3.7 milyar fidanı toprakla buluşturduk" ifadeleri de yer aldı.