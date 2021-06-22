Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumaları tarafından saldırıya uğradı. Vücudunda yaralar oluşan Uslu hastaneye kaldırılırken Türkkan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gazetecinin babasıyla görüştüğünü ifade eden İYİ Partili vekil, "Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumaları tarafından darp edildi.
Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi.
Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kendisine gelen yoğun tepkiler sonrası saatler sonra açıklama yapan İYİ Partili Türkkan, "Ahırların yıkımı sırasında yaşanan talihsiz olaydan sonra muhabir Mustafa Uslu kardeşimi şirketimiz Gn. Md. ziyarete gitti. Baba Serdar Uslu ile de ben görüştüm. Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağımı tekrar ettim. Mustafa'nın yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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Ahırların yıkımı sırasında yaşanan talihsiz olaydan sonra muhabir Mustafa Uslu kardeşimi şirketimiz Gn. Md. ziyarete gitti. Baba Serdar Uslu ile de ben görüştüm. Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağımı tekrar ettim. Mustafa'nın yanında olmaya devam edeceğim