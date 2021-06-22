Gündem Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım
POLİTİKA

Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumaları tarafından saldırıya uğradı. Vücudunda yaralar oluşan Uslu hastaneye kaldırılırken Türkkan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gazetecinin babasıyla görüştüğünü ifade eden İYİ Partili vekil, "Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı

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Korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkan: Babasıyla konuştum mağduriyetlerinin telafisi için yanlarında olacağım
Saldırıya uğrayan Mustafa Uslu - Lütfü Türkkan

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumaları tarafından darp edildi.

Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi.

Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı

Korumalarının dehşet saçtığı Türkkan'dan açıklama: Yanlarında olacağım

Kendisine gelen yoğun tepkiler sonrası saatler sonra açıklama yapan İYİ Partili Türkkan, "Ahırların yıkımı sırasında yaşanan talihsiz olaydan sonra muhabir Mustafa Uslu kardeşimi şirketimiz Gn. Md. ziyarete gitti. Baba Serdar Uslu ile de ben görüştüm. Yaşadıkları mağduriyetlerin telafisi için yanlarında olacağımı tekrar ettim. Mustafa'nın yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
OYNAT 02:01
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu

İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
FOTOĞRAF 10
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Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü’ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
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Türkkan’a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı.
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ı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
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Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi.
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Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
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EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI <br> <br> Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi.
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Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı.
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Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
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İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
İYİ Partili Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapılar yıkılıyor
Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciyi feci şekilde darp etti
OYNAT 01:09
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciyi feci şekilde darp etti
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumalarının saldırısına uğradı. Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının 'Sen nasıl çekim yaparsın' diyerek üstüne yürüdüğünü söyledi. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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