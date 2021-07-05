İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları saldırmıştı: Muhabir Mustafa Uslu yeniden iş başı yaptı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darbedilmişti.
- Gerek medya gerekse siyasi kesimden Uslu’ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmişti.
Yeniden iş başı yaptı
Uslu, bugün ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevine döndüğünü duyurdu. "Nerede kalmıştık?" diyen Uslu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Nerede kalmıştık? 💪🏻😊 pic.twitter.com/Hyr5cROjEp
Nerede kalmıştık? 💪🏻😊 pic.twitter.com/Hyr5cROjEp— Mustafa Uslu (@mustafausludur) July 4, 2021