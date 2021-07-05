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POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları saldırmıştı: Muhabir Mustafa Uslu yeniden iş başı yaptı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu, uğradığı saldırının ardından yeniden görevine döndü. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Uslu, "Nerede kalmıştık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Lütfü Türkkanın korumaları saldırmıştı: Muhabir Mustafa Uslu yeniden iş başı yaptı
Mustafa Uslu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darbedilmişti.

  • Gerek medya gerekse siyasi kesimden Uslu’ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmişti.

Yeniden iş başı yaptı

Uslu, bugün ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak görevine döndüğünü duyurdu. "Nerede kalmıştık?" diyen Uslu'nun paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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