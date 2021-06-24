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KOCAELİ

İYİ Partili Türkkan'ın korumaları tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Akşener'i yalanladı: Kimse aramadı

Kocaeli Dilovası'nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftliğin yıkımı sırasında görüntü almaya çalışan İHA muhabiri Mustafa Uslu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olay hakkında yaptığı açıklamaların asılsız olduğunu açıkladı. Uslu, iddia edildiği gibi Akşener ve Türkkan'ın kendisi ile babasını aramadığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Lütfü Türkkanın korumaları tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Mustafa Uslu Meral Akşeneri yalanladı​
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın korumaları tarafından darp edilen Mustafa Uslu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alırken darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya yönelik saldırı ile ilgili soru üzerine, Lütfü Türkkan’ın gazeteciyi ve babasını arayarak özür dilediğini söyledi.

Akşener, "Bununla ilgili tweet attı. İlgili kişi mahkemede" dedi. "Siz aileyi aradınız mı?" sorusu üzerine Akşener, "Ben niye arayacağım aileyi kardeşim. Benimle ne alakası var? İlgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı. Dövdüğü iddia ettiği kişi şuan itibariyle tutuklu" dedi.

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken darp edilen muhabir Akşener’i yalanladı
OYNAT 02:14
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken darp edilen muhabir Akşener’i yalanladı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Lütfü Türkkan'ın Uslu ve babasını aradığına dair kurduğu cümleleri yalanladı. Açıklamalarda bulunan Uslu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi Lütfü Bey'in beni, babamı arayıp özür dilediğini söylemiş. Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne babam arandı.

Adalete sığındıklarını vurgulayan baba Salim Uslu ise “Meral Hanım ve Lütfü Bey; 'Biz babasıyla konuştuk' demişler. Ne hastanede, ne de evde kimse beni aramadı. Biz şikayetçiyiz ve şikayetimizin de sonuna kadar arkasındayız. Burası dağ başı değil, Türkiye Cumhuriyeti. Kimse kimseyi darp edemez. Öyle güle güle, elini kolunu sallaya sallaya da gidemez. Biz yüce adalete sığınıyoruz.' şeklinde konuştu.

"Kimse aramadı"

Saldırıya uğrayan Uslu ve baba Salim Uslu ise henüz kendilerini kimsenin aramadığını söyleyerek, yapılan açıklamayı yalanladı.

Uslu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi Lütfü Bey’in beni, babamı arayıp özür dilediğini söylemiş. Bunu üzüntüyle öğrendim. Çünkü Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne babam arandı. Ben bunu ilk gün de söylemiştim; Lütfü Bey hastaneye 2 kişi yönlendirmiş ve hastanedeki kişiler, ben onların samimiyetine de inanmıyorum artık, bana saldıran şahısların kendilerinden olmadığını, şahısları tanımadıklarını ve dışarıdan birileri olduklarını söylemişlerdi. Daha sonra ise bana saldıran şahıslardan bir tanesinin Lütfü Bey’in yeğeni, bir tanesinin şoförü, bir tanesinin de çiftlik çalışanı olduğu ortaya çıktı. Ben, Lütfü Bey’in genel müdürü tarafından benden dilenen özrün, samimiyetine inanmıyorum. Tamamen oraya ört pas etmeye geldiler. Daha sonra ise gerçek ortaya çıkınca kimse kimseyi aramadı. İlk gün Lütfü Bey amcamla görüşmüş. Burada bir yanlışlık var, onu düzeltmem gerekiyor. Babamla görüşmemiş, amcamla görüşmüş ve sosyal medyasından paylaştığına göre de babamla görüştüğünü yazmış. Bizimle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Beni İYİ Parti’nin basınından birisi aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Onun da gerçekten basın mensubu olduğu için benim uğradığım saldırıdan üzüntü duyduğunu düşünüyorum. Yoksa Lütfü Bey ne beni aradı, ne babamı aradı. Herhangi bir şey yok” dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
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İYİ Parti lideri Akşener'den
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İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan'ın akrabalarının da aralarında bulunduğu saldıranlar tarafından İHA Muhabiri Mustafa Uslu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Akşener 'Gazeteciden özür dileyecek misiniz?' sorusuna 'Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?' cevabını verdi.

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