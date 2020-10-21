Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İYİ Partili muhalif isimlerden geri dönün çağrısına ret
POLİTİKA

İYİ Partili muhalif isimlerden ‘geri dönün’ çağrısına ret

İyi Parti içinde başlayan “FETÖ’cü başkan” ve ‘oy verilmeyecekler listesi’ krizi sürüyor. Yaşananlar sonrası parti yöneticileri tarafından muhalif isimlere “Grup toplantısına katılın birlik mesajı verelim” çağrısı yapıldı. Bazı isimler çağrıya uyarken, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk ise dünkü toplantıya katılım sağlamadı.

Haber Merkezi Diğer
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti’nin son kurultayında yaşanan ‘oy verilmeyecekler’ listesi ve Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonrası parti içinde başlayan kriz sürüyor.

Teşkilattan parti içi muhalefete mesaj

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, parti yönetiminden ve teşkilat başkanlarından parti içi muhalefete, “Grup toplantısına katılın, birlik ve beraberlik mesajı verin. Partimize yönelik hamleler yapılıyor. Bu durum parti içi bölünmelere neden olur. Bölünme istemiyoruz” çağrısı yapıldı.

CHP'den Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu FETÖ'cü" çıkışıyla başlayan krize yorum: İttifakımızı karıştırmak istiyorlar
GÜNDEM
CHP'den Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu FETÖ'cü" çıkışıyla başlayan krize yorum: İttifakımızı karıştırmak istiyorlar

5 isim çağrıya kulak asmadı

Çağrı üzerine İYİ Parti’nin TBMM’deki son grup toplantısına Ayhan Erel ve Aylin Cesur’un da olduğu bir grup katılım gösterdi. Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk ise çağrıya uymayarak dünkü toplantıya katılmadı.

Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
OYNAT 00:28
Meral Akşener’den Ümit Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısın ardından Ümit Özdağ'ın iddialarıyla ilgili konuştu. Akşener, “O çok büyük yalandır, yalancıdır bunu söyleyen” dedi.


İYİ Partililerden istifa çağrısı

Parti içinde Özdağ’ın açıklamalarının Koray Aydın ve cephesini güçlendirdiği öne sürülürken, parti içi muhalefette yer alan bazı isimlerin de Özdağ’ın ihraç edilmesini istediği iddia edildi.

İYİ Parti’de FETÖ restleşmesi: Özdağ'ın sözleri ortalığı karıştırdı
GÜNDEM
İYİ Parti’de FETÖ restleşmesi: Özdağ'ın sözleri ortalığı karıştırdı
Abone Ol Google News
Alpagu rüzgarı esecek

Alpagu rüzgarı esecek

'Kamikaze drone'ların etki alanı genişliyor.
112 tonaltın için savaşıyor

112 ton
altın için savaşıyor

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.
CHP Kılıçdaroğlunun fotoğrafını Muharrem İnceyi kırparak paylaştı

​'Türkiye'nin desteğini alarak bugünlere geldik.'
Elimizde deliller var

Elimizde deliller var

Ermenistan teröristleri orduya dahil etmeye başladı.
Skandal sözler

Skandal sözler

​Fransız bakan İslam dünyasını ayağa kaldıracak.
Kimyasal alarm!

Kimyasal alarm!

Kocaeli'de boş radyoaktif kapsül bulundu.
Havada da<br>göz açtırmıyor

Havada da
göz açtırmıyor

​Bir insansız hava aracını daha düşürdü.
Dünyaya<br>umut veriyoruz

Dünyaya
umut veriyoruz

​Erdoğan, darbe heveslilerinin son çırpınışları olduğunu vurguladı.
Zengilan kurtarıldı

Zengilan kurtarıldı

​Hocavend'in Veng köyünün ismi Çınarlı olarak değiştirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.