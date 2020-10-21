İYİ Partili muhalif isimlerden ‘geri dönün’ çağrısına ret

İYİ Parti’nin son kurultayında yaşanan ‘oy verilmeyecekler’ listesi ve Ümit Özdağ’ın açıklamaları sonrası parti içinde başlayan kriz sürüyor.
Teşkilattan parti içi muhalefete mesaj
Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, parti yönetiminden ve teşkilat başkanlarından parti içi muhalefete, “Grup toplantısına katılın, birlik ve beraberlik mesajı verin. Partimize yönelik hamleler yapılıyor. Bu durum parti içi bölünmelere neden olur. Bölünme istemiyoruz” çağrısı yapıldı.
5 isim çağrıya kulak asmadı
Çağrı üzerine İYİ Parti’nin TBMM’deki son grup toplantısına Ayhan Erel ve Aylin Cesur’un da olduğu bir grup katılım gösterdi. Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk ise çağrıya uymayarak dünkü toplantıya katılmadı.
İYİ Partililerden istifa çağrısı
Parti içinde Özdağ’ın açıklamalarının Koray Aydın ve cephesini güçlendirdiği öne sürülürken, parti içi muhalefette yer alan bazı isimlerin de Özdağ’ın ihraç edilmesini istediği iddia edildi.