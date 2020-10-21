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Gündem CHPden Özdağın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu FETÖcü" çıkışıyla başlayan krize yorum İttifakımızı karıştırmak istiyorlar
POLİTİKA

CHP'den Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu FETÖ'cü" çıkışıyla başlayan krize yorum: İttifakımızı karıştırmak istiyorlar

İYİ Parti içinde başlayan krize ilişkin CHP’den ilk açıklama geldi. Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan CHP’li üst düzey bir yönetici, “İYİ Parti’yi karıştırma çabası var. Bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Meral Akşener ve Ümit Özdağ
Meral Akşener ve Ümit Özdağ

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası parti içinde başlayan krize ilişkin CHP’den ilk yorum geldi.

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"İttifakın bozulması sonucunu doğurmaz"

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, CHP kulislerinde ‘İYİ Parti’yi karıştırmaya yönelik’ bir çabanın olduğu görüşünün hakim olduğu öne sürüldü. Haberde, konuya ilişkin üst düzey bir CHP’li yöneticinin “CHP’ye yapılanlar İYİ Parti’yi de yapılıyor. İYİ Parti’yi de karıştırma çabası var. Ama bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” dediği aktarıldı.

İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
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İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı.


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