CHP'den Özdağ'ın "İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu FETÖ'cü" çıkışıyla başlayan krize yorum: İttifakımızı karıştırmak istiyorlar

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrası parti içinde başlayan krize ilişkin CHP’den ilk yorum geldi.

GÜNDEM İYİ Parti’de FETÖ restleşmesi: Özdağ'ın sözleri ortalığı karıştırdı

"İttifakın bozulması sonucunu doğurmaz"

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, CHP kulislerinde ‘İYİ Parti’yi karıştırmaya yönelik’ bir çabanın olduğu görüşünün hakim olduğu öne sürüldü. Haberde, konuya ilişkin üst düzey bir CHP’li yöneticinin “CHP’ye yapılanlar İYİ Parti’yi de yapılıyor. İYİ Parti’yi de karıştırma çabası var. Ama bunlar Millet İttifakı’nın bozulması sonucunu doğurmaz” dediği aktarıldı.