İYİ Parti’de FETÖ restleşmesi: Özdağ'ın sözleri ortalığı karıştırdı

İYİ Parti’de 2. Olağan Kurultay sonrası başlayan parti içi tartışmaya FETÖ konusu da eklendi. İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ önceki akşam katıldığı bir programda İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili Meral Akşener’i, “Bu arkadaşın FETÖ’cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım” diyerek uyardığını açıkladı.
SORULARI GEÇİŞTİRDİ
Özdağ’ın Kavuncu hakkındaki iddiaları sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Onu birlikte göreceğiz” diye geçiştirirken, “Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de o demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hür iradeleriyle partimizde, yönetimde, milletvekilliği görevlerinde bulunan bütün arkadaşlarımızın hür iradeleriyle fikirlerini söylemelerinin çok önemli olduğuna ve partimize zenginlik kattığına inanıyorum” dedi.
‘YALANCI’ DEDİ
Akşener, Özdağ’ın ‘İYİ Parti HDP ile yakınlaşıyor’ iddiasına da isim vermeden “O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen tepkisini gösterdi. Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminin Özdağ’ın açıklamasının ardından “Bu olaydan sonra birlik ve beraberlik mesajı vermemiz lazım. Bütün milletvekilleri grup toplantısına katılmak zorundadır” talimatı verdi. Ancak dün yapılan İYİ Parti’nin grup toplantısına Feridun Bahşi, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz ve İsmail Koncuk katılmadı.
İHRACI KONUŞULUYOR
İstanbul’daki ilçe başkanları Özdağ’ın partiden ihracını isterken, parti koridorlarında ve Meclis yönetiminde Özdağ’ın ihracının gündeme gelebileceği dillendiriliyor. İYİ Parti’nin 2’nci Olağan Kurultay’ında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından hazırlandığı ileri sürülen ve parti içinde krize neden olan ‘oy verilmeyecekler listesi’ ile ilgili de tartışmalar devam ederken kulislerde bununla ilgili, “Parti içinde mücadelemiz devam ediyor. Onu unutmuş değiliz. Ancak şimdi öncelikli meselemiz Ümit Özdağ’ın açıklamalarıdır. Bu açıklamalar Koray Aydın ve cephesini güçlendirdi, bizi boşa çıkardı” değerlendirmeleri yapılıyor.
Grup bile kuramayacaklar
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da sosyal medya hesabından Ümit Özdağ’ın sözlerine yönelik, “İYİ Parti’de kim FETÖ’cü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce ‘İYİ Parti bir operasyon için kuruldu. Seçimden sonra dağılma süreci başlayacak’ demiştik. Partisine küsen Genel Başkan, milletvekili istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup bile kuramayacaklar!” dedi.