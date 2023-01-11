İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır hakkında karar verildi: Komisyon kurulacak

Anayasa Adalet Karma Komisyonu, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
Hazırlık komisyonu üyeleri, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç ve Alpay Antmen'den oluşacak.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.