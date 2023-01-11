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POLİTİKA

İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır hakkında karar verildi: Komisyon kurulacak

İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.

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İYİ Partili Türkkan ve CHPli Başarır hakkında karar verildi: Komisyon kurulacak
Lütfü Türkkan - Ali Mahir Başarır

Anayasa Adalet Karma Komisyonu, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemiyle hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Hazırlık komisyonu üyeleri, Emine Gözgeç, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, Abdullah Koç ve Alpay Antmen'den oluşacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarının görüşüleceği Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığı komisyonda
GÜNDEM
Başarır ve Türkkan’ın dokunulmazlığı komisyonda
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