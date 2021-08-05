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POLİTİKA

İYİ Partililerin ırkçı teklife ‘evet’ demesine Meral Akşener’den yorum: Mültecilere düşmanlık yanlıştır

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kentte yaşayan yabancıların su faturasına 10 kat zam yapma teklifi CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti. Bu durum hakkındaki görüşleri sorulması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi AA
İYİ Partililerin ırkçı teklife ‘evet’ demesine Meral Akşener’den yorum: Mültecilere düşmanlık yanlıştır
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Bolu’da yaşayan Suriyeli mültecileri hedef alarak kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine zam yapacağını açıklayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamaları ve adımları tartışılmaya devam ediyor.

İYİ PARTİLİLERİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Kastamonu'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, bir basın mensubu tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın önergesinin, Belediye Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesi soruldu.

"SIĞINMACILARA DÜŞMANLIK YANLIŞTIR"

Bunun üzerine Akşener şu cevabı verdi: Göçmenlere yani Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış. O insanlar buraya şu veya bu şekilde geldiler. Uzun uzun tartışabiliriz ama zamanı değil, ciğerler yanıyor. Gelmiş o insanlara da düşmanlık etmek yanlıştır.

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