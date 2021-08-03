Gündem CHPli başkan sığınmacılara yönelik ırkçı söylemlerini yineledi Geldikleri gibi gidecekler
POLİTİKA

CHP'li başkan sığınmacılara yönelik ırkçı söylemlerini yineledi: Geldikleri gibi gidecekler

Irkçı açıklamalarıyla bilinen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu yöndeki söylemlerini yineledi. Meclis toplantısında yabancılara suyun 10 kat zamlı verilmesi konusunda konuşan Özcan, yabancıların Bolu'da yaşıyorsa bazı maliyetlere katlanması gerektiğini savundu. Özcan, "Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler” dedi.

Haber Merkezi İHA
​CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sığınmacılara yönelik ırkçı söylemlerini yineledi: Geldikleri gibi gidecekler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu’da, geçtiğimiz hafta kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu.

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"Geldikleri gibi gidecekler”

Önergeyle ilgili konuşan Özcan, “Önerge getiriyorum. Bolu’da yaşayacaksan eğer bazı maliyetlere katlanman gerekiyor. Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Bunlar mülteci değil sığınmacı. Ben sizi Bolu’ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlette Bolu’ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Geldiniz Bolu’ya yerleştiniz. Kiminiz geçici ikametgah aldı. Kiminiz almadı. Bolu’ya yerleşmek tercihse, nasıl Bodrum’da pahalı bir beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmeye razı oluyorsan Bolu’da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamalarla muhatap olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların muhatabı yapmam diye belediye varsa buyurun kapımız açık. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

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