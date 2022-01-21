İzmir Valisi Köşger: Kentte vakalar kendi rekorunu kırıyor İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte artan koronavirüs vakaları ile ilgili "Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayılarında da artış var" dedi.

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