Gündem İzmir Valisi Köşger Kentte vakalar kendi rekorunu kırıyor
İZMİR

İzmir Valisi Köşger: Kentte vakalar kendi rekorunu kırıyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte artan koronavirüs vakaları ile ilgili "Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayılarında da artış var" dedi.

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Haber Merkezi DHA
​İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Kentte vakalar kendi rekorunu kırıyor
​İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger

İzmir Valisi Köşger, uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suç örgütleri başta olmak üzere her türlü suçla mücadele çalışmaları ile ilgili düzenlenen toplantıda kentteki koronavirüs vakaları hakkında konuştu.

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Vali Köşger, şunları söyledi:

  • "Son iki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. İzmir'de geçen sene yaşanan deprem sonrası yaşadığımız bir pik vardı. Deprem dönemi herkes sokağa çıktığı için hastalığı birbirine bulaştırmıştı. O pik nokta aşıldı. İki gündür İzmir kendi rekorunu kırıyor. Vefat sayıları da artıyor. Ölüm oranı eskiye göre daha düşük ama vaka sayıları yükseldiği için vefat oranı da artıyor."

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