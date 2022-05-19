Gündem İzmirde doktora dehşeti yaşattılar Beş kişi birden saldırdı
İZMİR

İzmir'de doktora dehşeti yaşattılar: Beş kişi birden saldırdı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir doktor, 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Köprücük kemiği kırılan doktor, kliğinin üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunduktan sonra olayın gerçekleştiğini ileri sürdü ve şikayetçi oldu.

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Haber Merkezi İHA
İzmirde doktora dehşeti yaşattılar: Beş kişi birden saldırdı
​Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kalabalık grubun doktor Gül’e saldırdığı görüldü.

İzmir'deki olay, dün akşam saat 18.45 sıralarında Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir kliniğin önünde meydana geldi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Vatandaşların da ayırmaya çalıştığı saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Doktor Gül’ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken, 1’i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, darp olayına karışmadığını ifade ettiği lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan bir şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Aldığı darbeler sonucu köprücük kemiği kırıldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kalabalık grubun doktor Gül’e saldırdığı ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı görülürken, köprücük kemiğinin kırılması sonucu 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Saldırıdan 1 hafta önce, yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli şahıstan, kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö., beni ‘akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’ diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan ‘kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim’" dedi.

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"Beş kişilik grubun saldırısına uğradım"

Bir hafta önce kendisini tehdit eden Sedat Ö.’nün dün akşam saatlerinde kliniğin önünden geçmesi üzerine kendisine, ‘patronun ile anlaşma yapmıştık, sen bu anlaşmayı bozuyorsun’ ikazında bulunduğunu söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö., ‘gel bakalım sen buraya’ diyerek beni kameraların olmadığı alana çekmeye çalıştı. Benim gitmemem üzerine aralarında Sedat Ö., Suat Ö. ve Bülent A. ile ismini bilmediğim iki kişinin de dahil olduğu 5 kişilik grubun saldırısına uğradım. Uğradığım darp sonucu köprücük kemiğim kırıldı ve hastanede yapılan muayene sonucunda 1 ay çalışamaz raporu verildi” ifadelerini kullandı.

"Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur"

Olay esnasında ‘seni öldüreceğim, soyunu kurutacağım’ diyerek kendisini tehdit eden şahsın polisler gelmeden önce kaçtığını kendisinin ise kliniğe girerek kapıları kilitlediğini söyleyen Gül, “Hastanedeki muayeneden sonra karakola gittiğimde Sedat Ö.’nün beraberindeki şahıslara, 'Yeşilova’dan bir iki kişiyi arayıp mekanın camlarını indirelim, buna da sıkalım' dediğini duydum. Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur” diye konuştu.


"Lokal boşalırsa yerine kütüphane kurmayı düşünüyorum"

Yan taraftaki lokal boşaldığı takdirde oraya Dr. Canberk Akademi’yi kurmayı düşündüğünü söyleyen Gül sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

  • "Maddi durumu ne olursa olsun çocukları oraya toplayarak son teknoloji bir kütüphane kurmayı düşünüyorum. O tabelanın altında ise ‘Bir çocuk değişir, dünya değişir’ sözlerini yazdırmak istiyorum."

"Bu tarz insanlar zor yetişiyor, değer vermek lazım"

Doktor Canberk Gül’ün darp edildiği esnada Muş’tan İzmir’e gelen kız kardeşini muayene ettirmek için klinikte bulunduklarını belirten Fatih Karahan ise şunları söyledi:

  • "Kumarcı olduğu söylenen 4-5 kişi hocamızı darp etmiş. Tabii bu duruma üzüldük. Bin 500 kilometreden buralara gelerek hocamıza tedavi olmak isteyen insanlar var. Değer vermek lazım. Bu tarz yetkin insanlar zor yetişiyor. Dünya literatürüne geçmiş 4 insandan birisi. Bence yazık. Suçluların bulunup cezalandırılmasını isterim."

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