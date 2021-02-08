Gündem Doktora orakla saldırdı Canım sıkkındı, saldırmak için randevu aldım
RİZE

Doktora orakla saldırdı: Canım sıkkındı, saldırmak için randevu aldım

Rize Devlet Hastanesi'nde çıkan tartışmada görevli doktor Meltem Puşuroğlu, hastası Ali Sırrı K'nın (42) oraklı saldırısı sonucu kolundan ve bacağından yaralandı. Hastane güvenliğince yakalanan saldırgan ifadesinde "Canım çok sıkkındı. Birine saldırmayı kafaya koydum. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Rize Devlet Hastanesi
Rize Devlet Hastanesi

Olay sabah saatlerinde Rize Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddiasıyla hastaneye gelen Ali Sırrı K, Psikiyatri Bölümünde görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi. Doktor Puşuroğlu ile Ali Sırrı K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktor bu sırada 'beyaz kod' verdi.

DHA

Çantasından çıkardı

Ali Sırrı K, yanında taşıdığı çanta içerisinden çıkardığı bölgede ot biçmede kullanılan kesici alet orakla kadın doktora saldırdı. Saldırı sonucu doktor Meltem Puşuroğlu, kolundan ve bacağından yaralandı. Kadın doktor, hastanede tedaviye alınırken, hastane özel güvenliğince yakalanan saldırgan da gelen polis ekiplerine teslim edildi.

DHA

İfadesi ortaya çıktı

Ali Sırrı K'nın ifadesi ortaya çıktı. Psikolojik sorunları olduğunu anlatan saldırgan doktoru daha önce hiç görmediğini belirterek, "Canım çok sıkkındı, bazı olayları çok takıyordum. Birine saldırmayı kafaya koydum, doktorla hastanın baş başa kalabildiği tek ortam psikiyatri olduğu için randevuyu oradan aldım. Doktor odasına girince hiçbir tartışma olmadan direk sakladığım orağı çıkarıp saldırdım" dedi.

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