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İSTANBUL

Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor ve hastane güvenlik görevlisi darp edildi. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan M.K.'nın doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö.'yü darbettiği anlar görülüyor. Olay sonrasında M.K. gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Bakırköyde doktor ve güvenlik görevlisine saldırı: Görüntüler ortaya çıktı
Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 18.00 sularında Bakırköy ilçesinde bulunan hastanede bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö'yü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

DHA

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D'yi darbettiği öne sürüldü.

"Kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K'nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

DHA

OLAY

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyledi. Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.K.'nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

DHA

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.

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