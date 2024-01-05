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İzmir'de suç örgütüne operasyon: Altı zanlı göz altına alındı

Suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen iki ayrı operasyonda, üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekipler, dün suç örgütüne yönelik bir operasyon daha yaptı. Suç örgütü lideri İ.B. aralarında bulunduğu altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

09:25 - 5/01/2024 الجمعة
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İzmir'de suç örgütüne operasyon: Altı zanlı göz altına alındı
İzmir'de suç örgütüne operasyon: Altı zanlı göz altına alındı

İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadi ile kandırarak tuzağa düşürerek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarına yönelik çalışma yaptı. Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün Menemen ve Foça ilçelerinde, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi olarak zor durumda olanları ise tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Suç örgütüne yönelik daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekipler, dün suç örgütüne yönelik bir operasyon daha yaptı. Suç örgütü lideri İ.B.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.


#İzmir
#Operasyon
#Suç örgütü
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