MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Süleymaniye’de Türkiye’ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod adlı Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.