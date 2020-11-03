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Gündem İzmirdeki deprem için gönderilen yardım kolisindeki not Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın
KIRKLARELİ

İzmir'deki deprem için gönderilen yardım kolisindeki not: Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın

Kırklareli’de İzmir için başlatılan yardım kampanyasında içinde bebek kıyafetleri olan bir koliden çıkan not herkesi ağlattı. İsimsiz kolide, “Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın” şeklinde yazılan not duygulandırırken, “İnsanlık ölmemiş” dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Yapılan bütün bu yardımlar gözleri yaşartırken, yardım kolilerinin içinden çıkan bir not ise duygulandırdı.
Yapılan bütün bu yardımlar gözleri yaşartırken, yardım kolilerinin içinden çıkan bir not ise duygulandırdı.

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Lüleburgaz’da başlatılan yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Kısa sürede binlerce Lüleburgazlı marketlere akın ederek, belediye tarafından belirtilen ihtiyaç malzemelerini almaya başladı.

  • Kimi marketlerden sıfır malzeme aldı, kimi geçimini sağladığı örgü battaniyeyi yolladı kimi de kendi bebeğinin kıyafetlerini bir güzel yıkayıp gönderdi. Yapılan bütün bu yardımlar gözleri yaşartırken, yardım kolilerinin içinden çıkan bir not ise duygulandırdı.

Yapılan bütün bu yardımlar gözleri yaşartırken, yardım kolilerinin içinden çıkan bir not ise duygulandırdı.

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“4 aylık oğlumla selamlıyoruz”

Gelen kargoları tek tek kontrol eden Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde açtıkları bir kargoda yazan notu görünce gözyaşlarını tutamadı.

  • Henüz 4 aylık bebeği olan bir annenin gönderdiği anlaşılan duygulandıran notta, “Merhaba kargoyu açan kişi. Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın diye. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Rabbim yardımcınız olsun. Bir daha yaşanmaması dileğiyle. 4 aylık oğlumla selamlıyoruz sizi. Hoşça kalın” ifadeleri yer aldı.

Yapılan bütün bu yardımlar gözleri yaşartırken, yardım kolilerinin içinden çıkan bir not ise duygulandırdı.

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