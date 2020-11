İzmir'deki deprem için gönderilen yardım kolisindeki not: Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın Kırklareli’de İzmir için başlatılan yardım kampanyasında içinde bebek kıyafetleri olan bir koliden çıkan not herkesi ağlattı. İsimsiz kolide, “Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın” şeklinde yazılan not duygulandırırken, “İnsanlık ölmemiş” dedirtti.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 11:44 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 11:52 İHA