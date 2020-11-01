İzmir’de evi hasarlı olan vatandaşlar ne yapacak: Devlet yardım yapıyor mu?

30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem birçok vatandaşın evini de kullanılamaz hale getirdi.

Depremden sonra gelen artçı sarsıntılar da vatandaşları evinden uzak tutarken devletin bu konuda yaptığı çalışmalar da vatandaşa yardım eli uzatıyor.

DHA AFAD vatandaşlara yardım eli uzattı.

DHA

Devletin depremzedelere yaptığı yardımlar neler?

AFAD ve Cumhurbaşkanlığı bölgeye giderken evi hasar görmese dahi bütün vatandaşlara en temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

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Sadece AFAD tarafından bölgeye; 3.545 çadır, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti yardımı götürüldü:

Vatandaşlarımız için bölgeye;

3️⃣.5️⃣4️⃣5️⃣ çadır,

2️⃣4️⃣.3️⃣8️⃣2️⃣ battaniye,

1️⃣3️⃣.2️⃣8️⃣0️⃣ yatak,

5️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ uyku seti,

2️⃣.6️⃣5️⃣7️⃣ mutfak seti sevk edildi#BirOlunca pic.twitter.com/NcPczFS2xU — A F A D (@AFADBaskanlik) November 1, 2020

AFAD ve Kızılay her türlü ihtiyacı karşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki depremle ilgili olarak AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, konteynerlerin uygun olan yerlere yerleştirmesini takiben vatandaşlara yaşam imkânı sağlanabileceğini belirterek, “Bu konuyla ilgili hazırlıklarımız var ve burada da bir tereddüdümüz söz konusu değil. Gerek AFAD, gerek Kızılay her türlü yemek ihtiyacını karşılama imkânına sahip” dedi.

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