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Gündem İzmirde evi hasarlı olan vatandaşlar ne yapacak Devlet yardım yapıyor mu?
İZMİR

İzmir’de evi hasarlı olan vatandaşlar ne yapacak: Devlet yardım yapıyor mu?

İzmir'de gerçekleşen depremden sonra vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de evi hasar gören vatandaşlara yapılacak yardımlar oldu. Devletin bu konuda yaptığı çalışmalar neler? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD, çadır kentlerle İzmirlilerin yanında
AFAD, çadır kentlerle İzmirlilerin yanında

30 Ekim Cuma günü İzmir'de gerçekleşen 6.6 şiddetindeki deprem birçok vatandaşın evini de kullanılamaz hale getirdi.

  • Depremden sonra gelen artçı sarsıntılar da vatandaşları evinden uzak tutarken devletin bu konuda yaptığı çalışmalar da vatandaşa yardım eli uzatıyor.

DHA
AFAD vatandaşlara yardım eli uzattı.

DHA

Devletin depremzedelere yaptığı yardımlar neler?

AFAD ve Cumhurbaşkanlığı bölgeye giderken evi hasar görmese dahi bütün vatandaşlara en temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

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GÜNDEM
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Sadece AFAD tarafından bölgeye; 3.545 çadır, 24.382 battaniye, 13.280 yatak, 5.500 uyku seti, 2.657 mutfak seti yardımı götürüldü:

AFAD ve Kızılay her türlü ihtiyacı karşılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki depremle ilgili olarak AFAD Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, konteynerlerin uygun olan yerlere yerleştirmesini takiben vatandaşlara yaşam imkânı sağlanabileceğini belirterek, “Bu konuyla ilgili hazırlıklarımız var ve burada da bir tereddüdümüz söz konusu değil. Gerek AFAD, gerek Kızılay her türlü yemek ihtiyacını karşılama imkânına sahip” dedi.

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