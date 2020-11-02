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Gündem İzmirdeki depremzedelere yardımlar ücretsiz yapılacak
İZMİR

İzmir'deki depremzedelere yardımlar ücretsiz yapılacak

Yurtiçi Kargo İzmir’de yaşanan depremin ardından, bölgeye gönderilecek yardımların ücretsiz taşınması için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Depremzedelere yardımlar ücretsiz taşınacak.
Depremzedelere yardımlar ücretsiz taşınacak.

İzmir’de yaşanan ve birçok ilde hissedilen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından tek yürek olan vatandaşlar bölgeye yardım etmek için çalışmalarına başlamışken, Yurtiçi Kargo da depremzede vatandaşlara ulaştırılacak yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu.

  • Şirket, depremin hemen sonrasında AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından kentte sadece battaniye ihtiyacının olması nedeniyle İzmir’e gönderilecek olan sıfır battaniyeleri ücretsiz olarak İzmir’de bulunan AFAD depolarına taşıyacağını açıkladı.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
OYNAT 00:59
Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

DEPREMZEDELERİN İHTİYACI OLAN BATTANİYELERİ ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Depremin hemen ardından AFAD yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştiren ve kentte battaniye ihtiyacının olduğunu öğrenen Yurtiçi Kargo, Türkiye’nin dört bir yanından kente gönderilecek battaniyeleri ücretsiz olarak taşıyacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

  • Yurtiçi Kargo’dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:
  • “AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda İzmir’de sadece sıfır battaniye ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir. Deprem bölgesine göndermek istediğiniz sıfır battaniyelerinizi Yurtiçi Kargo şubelerine teslim edebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınızla ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir’deki AFAD depolarına teslim edilecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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