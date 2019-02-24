Gündem İznikte 50 dönüm sazlık yangınına soruşturma
BURSA

İznik'te 50 dönüm sazlık yangınına soruşturma

İznik'te 50 dönüm sazlık yangınına soruşturma

Bursa'nın İznik ilçesi göl sahilinde dün akşam saatlerinde çıkan sazlık yangını sabah saatlerinde söndürüldü. Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu
Yangında, 50 dönüm sazlık alan tamamen kül oldu

İznik Gölü Çakırca Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 18.30 sıralarında çıkan sazlık yangını şiddetli rüzgar nedenile ksa sürede büyüdü. Alevler, İznik itfaiyesinin yanı sıra komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar altında zorlukla sürdürdüğü çalışmalar sonunda sabaha karşı söndürüldü.

'CİĞERLERİMİZ YANDI'

Yangın söndürüldükten sonra sazlıklardan yükselen duman ilçe merkezinin dört bir yanından görüldü. 50 dönüm sazlık alan kül oldu. Savcılık, İznik Gölü'ndeki sazlık yangınıyla ilgili soruşturma başlattı. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş ekipleri de yangın sahasına giderek incelemede bulundular.

İznik'te turizm işletmeciliği yapan Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Ali Karaman, "Ciğerimizi yaktılar. Burası kuşların, leyleklerin yaşam alanlarıydı. Tam 50 dönüm sazlık yandı. Her yıl bu yerler yakılıyor, canlıların yaşam alanları yok ediliyor. Sorumlular bulunup cezalandırılmalı" dedi.

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?
GÜNDEM
İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?
/**/
Telekom'da sessiz ilk yarı

Telekom'da sessiz ilk yarı

​Galatasaray sahasında Akhisarspor'u konuk ediyor.
Sana böyle bir ittifak yakışır

Sana böyle bir ittifak yakışır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay mitinginde muhalefeti eleştirdi.
Aslantepe'de büyük tehlike

Aslantepe'de büyük tehlike

Herkesin gözü onların üzerindeydi.
Başakşehir-Bursaspor

Başakşehir-Bursaspor

Başakşehir'de maç kaldığı yerden devam ediyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
Okullar tatil edildi

Okullar tatil edildi

​İstanbul Valisi Yerlikaya, eğitime ara verildiğini açıkladı.
Öğren de öyle gel

Öğren de öyle gel

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu.
Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

​Macron, siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı.
Yeni Başkan Şentop

Yeni Başkan Şentop

​Meclis'in 29. başkanı 3. turda seçildi.
Teknolojinin kalbindeyiz

Teknolojinin kalbindeyiz

yenisafak.com ekibi olarak en yeni teknolojileri sizler için anbean takip edeceğiz.
Günün en acı haberi

Günün en acı haberi

​Anne ve babası kazada öldü küçük Miraç'ın burnu bile kanamadı.
Sevinirken bayıldı

Sevinirken bayıldı

Gol sevincinde talihsiz sakatlık.
Yalancı bahar

Yalancı bahar

​Çiçek açan badem ağaçları bir gecede beyaza büründü.
AK Parti'ye oyverenin elleri kırılsın

AK Parti'ye oyverenin elleri kırılsın

Bir muhalefet klasiği: Beddua
2 ildeokullara kar tatili

2 ildeokullara kar tatili

Okulların yanı sıra kamu çalışanları da izinli olacak.
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Babacığım okuma yazma öğrendim

Babacığım okuma yazma öğrendim

​Okuma yazma öğrenen şehidimizin kızından yürekleri dağlayan mektup.
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Son dönemlerde sise teslim olan ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarısı yapıldı. Marmara'nın batısında kuvvetleri kar yağışları bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı yarın sabah saatlerinde Avrupa yakasının batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.
Şartlar olgunlaştı: Operasyon an meselesi
Gündem

Şartlar olgunlaştı: Operasyon an meselesi

ABD'nin Suriye'de 200 asker bırakacağını açıklaması bölgedeki denklemin yeniden okunması ihtiyacını beraberinde getirdi. Emekli Tuğgeneral Erenel'e göre Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler'in ABD'de olduğu bir dönemde bu açıklamanın yapılması önemli mesajlar barındırıyor. Trump'ın F-35 kararına da değinen Erenel, "200 simgesel bir sayı. ABD, Astana'nın fişini çekmek istiyor" dedi ve önümüzdeki günlere ilişkin şu uyarıda bulundu: Kuvvet-Zaman-Mekan şartları olgunlaştı. Türkiye'nin operasyona başlaması an meselesi.
22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri
Gündem

22 Şubat 2019 Cuma gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da yaptığı yerel seçim mitinginde Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz eleştirisinde bulundu. Kültür sanatın sesi TRT 2 yayın hayatına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede onlarca ilin talip olduğu yerli otomobilin üretim yeri için Bursa'yı işaret etti. 22 Şubat 2019 Cuma gününün öne çıkan haberlerini derledik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.