İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? ​İstanbul hava durumu tahminleri İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı iki gündür devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Çanakkale ve Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde okulların yarın tatil edilmesinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi.'İstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi?' sorusunun cevabını öğrenciler merak ediyor. Ancak İstanbul Valiliğinden kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi 24 Şubat 2019, 17:00 Son Güncelleme: 24 Şubat 2019, 17:14 Yeni Şafak