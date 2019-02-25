Gündem İstanbulda okullar tatil edildi
İSTANBUL

İstanbul'da okullar tatil edildi mi? 25 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle öğrenciler, 'İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtını merakla bekliyordu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle kent genelindeki resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ile bölgede görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle kent dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Söz konusu kararla bugün ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacağını belirten Yerlikaya, "Vatandaşların kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?
GÜNDEM
İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı?
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