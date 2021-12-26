Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak C.C. ve E.C. isimli vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerinden alınarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
GÜNDEM
FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon
Küçük çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu'nun gerçekleştirildiği Mardin'e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.
Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yeraltı mağarasını inceledi ve arama yaptı. 1 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde bir girişe sahip olan yeraltı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi.
ığınakların da bulunduğu bu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bu operasyonla jandarma komandolar, teröristlerin yer altında oluşturdukları mağarayı da deşifre etmiş oldu. Teröristlerin kullandığı mağara ve bu mağaradaki sığınaklar ise bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.<br>
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den altı teröristin öldürüldüğü mağaraya ziyaret
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin'de Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında altı PKK'lı teröristin öldürüldüğü mağarada incelemelerde bulundu. Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.
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Olay, Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan, birkaç gün sonra hasat etmeyi planladığı meyvelerinin çalındığını görünce şok oldu.
Özcan’ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.
53 saatlik kayıtlar incelenerek bulundu<br><br>Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti. Plakadan şüpheli Kadir K’ya (48) ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.
Operasyona giden jandarmalar <br>gördüklerine inanamadı<br>Arama yapmak için şüpheli Kadir K’nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Şüpheli Kadir K’nın Muhtar Rafet Özcan’ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 TL’den satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 TL’ye pazarlamayı düşündüğü tespit edildi. Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT’ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., ‘Açıktan hırsızlık’ yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Son dönemde bölgede yaşanan hırsızlık olaylarının ardından üreticilerin kendi çapında önlemler aldığını ifade eden Rafet Özcan, “Ben Trabzon hurması yetiştiricisiyim. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Önceki gün tarlaya gittiğimde hurmalarımın toplandığını gördüm. Hırsızlık olayını jandarmaya ihbarda bulundum. Jandarma sağ olsun gece gündüz demeden 48 saatte hırsızı yakalamayı başardı. Bu kadar sürede çalan kişinin kim olduğunu, aracını, soyulmuş hurmalarımı bulmuşlar. Beni arayıp hurmalarımı geri getirdiler. Suçluyu da adalete teslim ettiler. Jandarmamıza çok büyük teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Hırsızın evini basan jandarma şaştı kaldı: Hemen satmak yerine evine götürüp işledi
Denizli'de dalından çaldığı 650 kilo Trabzon hurmasını, 3 TL'den satmak yerine işleyip kurutarak kilosu 80-100 TL'ye pazarlamayı düşünen hırsızın kolay para kazanma hevesi kursağında kaldı. Çaldığı hurmaları işleyip kuruması için evinin terasına asan hırsız, JASAT'ın 53 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.