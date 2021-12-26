Jandarma ekipleri hastalanan çocuğun imdadına yetişti

CHP'li Aykut Erdoğdu İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes'e söylediği söz üzerinden Erdoğan'ı tehdit etti: Sizi biz bile kurtaramayız​

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yine hükümete tehditler savurdu. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes iktidarına 'Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam' sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, 'Sizi biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başlarınıza toplayın.' ifadelerini kullandı.