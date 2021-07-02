Gündem FETÖnün Jandarma yapılanmasına operasyon
ANKARA

FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen, 30’u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
FETÖnün Jandarma yapılanmasına operasyon
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem imam" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

34 ilde eş zamanlı operasyon

60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

İtirafçının dilinden FETÖ'nün karanlık yüzü: Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı
GÜNDEM
İtirafçının dilinden FETÖ'nün karanlık yüzü: Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı
Abone Ol Google News
Vefat haberi yasa boğdu

Vefat haberi yasa boğdu

İşte Kartal Tibet'in hayatı hakkında merak edilenler...
Şırdan patlaması

Şırdan patlaması

Adanalılar, yasaklar kalkar kalkmaz şırdancıya koştu.
Faizsiz konut şirketlerine tasfiye

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

​Yargıtay MİT tırları davasını onadı.

​Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi isimden önemli açıklama.

Vatandaşlar parklar, sahiller ve restoranlara akın etti.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

​Koronavirüsle hayatımıza giren 1,5 yıllık kısıtlamalar sona erdi.

​“Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı.

​Falçatayla boğazını kesti, cezaevinden aşk mektupları gönderdi.
Yazın gözdesi o

Yazın gözdesi o

​Dalında 2 lira olan kiraz pazarda 15 lira.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.