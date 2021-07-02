FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 "mahrem imam" şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 60 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

34 ilde eş zamanlı operasyon

60 şüphelinin, Ankara merkezli 34 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.