Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay: Risk altındayız, Kahramanmaraş depreme hazır olmalı

Sivrice ve Pütürge Artçı sarsıntıların sürdüğü Doğu Anadolu Fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ta deprem ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kuruçay, her deprem gibi Pütürge depreminin de bir anda olduğunu ve insanların hazırlıksız yakalandığını hatırlattı.

Depremleri günümüz teknolojisi ile bilmenin mümkün olmadığını ancak tahminlerin olduğunu ifade eden Kuruçay, Kahramanmaraş için uyarılarda bulundu.

OYNAT 00:00 Malatya depremi Elazığ'da da hissedildi: O anlar kamerada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Depremin en net anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, bir avize dükkanında avizelerin sallanması ve çay ocağında oturan vatandaşların depremin olmasıyla birlikte koşarak dışarı çıktığı görüldü. BiP'te paylaş

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Paniğe kapılmadan yaşanan alanların depremselliğinin ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Kuruçay, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Doğal olarak yaşamak zorunda olduğumuz yerleşim yerlerinde inşa ettiğimiz ve edeceğimiz yapıların deprem esnasında ne hale geleceğini bilmek zorundayız. Kahramanmaraş doğu Anadolu fay hattı üzerinde bu yıl meydana gelen Sivrice ve Pötürge depremleri gibi her an deprem olabilecek riskli bir bölgededir. Kahramanmaraş’ın riski doğu Anadolu fayı üzerinde tehlikeli bir sismik boşluk olan Türkoğlu-Gölbaşı segmentine çok yakın olmasıdır. Deprem olduktan sonra, insanlar öldükten sonra ne yaparsanız boştur. İnsanlar olduktan sonra ne gibi hazırlıkları yapacağımızı düşünmek yerine, insanların ölmemesi için ne yapmalıyız bunu düşünmek zorundayız. Kentimiz için risk her zaman mevcuttur. İnsanları korkutmadan, ürkütmeden anlatmak, hatırlatmak zorundayız.”