Prof. Dr. Görür Malatya fayı konusunda uyarmıştı

Prof. Dr. Naci Görür Malatya fayı ile ilgili uyarı yapmıştı.

Malatya ve Adıyaman çevresi şiddetli bir depremle sarsıldı. Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi. Depremin şiddetini Kandilli 5,7 AFAD ise 5,2 olarak ölçtü.

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Yaşanan depremin ardından gözler Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi. Görür 31 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, bazı izleyicilerim Malatya Fayı hakkında bilgi istiyorlar. Bu fay son zamanlarda Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Taylan Sancar vd tarafından ayrıntılı olarak çalışılmaktadır. 2018 J Seismol. Yayınlarına göre Malatya Fayı 7.4 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebilecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır. İyi akşamlar." açıklamasında bulunmuştu.

lecek kapasitededir. Bu hesaplamayı yazarlar bu fayın son 10 bin sene içerisinde üretmiş olduğu 4 deprem verisine dayanarak yapmışlardır. İyi akşamlar. — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 31, 2020

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"OLUMSUZLUK YOK"

Malatya Valisi Aydın Baruş depreme ilişkin bir açıklama yaptı, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" ifadelerini kullandı.

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