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Gündem Joe Bidena bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından geldi ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir
POLİTİKA

Joe Biden'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan geldi: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

Joe Biden'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan geldi: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yaptığını anımsatarak, "ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Joe Bidena bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından geldi: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir
​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, “Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Joe Biden'ın ifadelerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

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