Joe Biden'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan geldi: ABD Başkanı ilkesiz bir tutum sergilemiştir

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, “Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Joe Biden'ın ifadelerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir. REKLAM April 25, 2021

DÜNYA ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: Soykırım ifadesini kullandı

DÜNYA Biden düşmanlığı tercih etti