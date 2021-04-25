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Dünya Biden düşmanlığı tercih etti
AMERİKA

Biden düşmanlığı tercih etti

ABD Başkanı Biden, beklendiği “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı. Biden, “Bunu suçlamak için değil, yaşananların tekrarlanmamasını garanti etmek için yapıyoruz” dedi. Biden, Ermeni lobisinin baskılarıyla her yıl gündeme gelen meselede “soykırım” ifadesini kullanan ilk ABD Başkanı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Biden düşmanlığı tercih etti
Joe Biden

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, “Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz.” ifadesini kullandı. Açıklamasında, Ermenice “büyük felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” kelimesini de kullanan Biden, “Ermenilerin tarihine saygı duyuyoruz. Bu acıyı görüyoruz. Tarihi tasdik ediyoruz. Bunu da suçu birilerine yüklemek için değil, bunun bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz.” değerlendirmesini yaptı. ABD başkanları, 1993 yılında Bill Clinton döneminden bu yana 1915 olaylarıyla ilgili düzenli olarak her yıl yazılı açıklama yapıyor. 1915 olayları genellikle “büyük felaket, tehcir ve katliam” gibi ifadelerle betimleniyordu.

İSTEYENLERE ARŞİVLERİMİZ AÇIK

Biden’ın skandal açıklamasına siyasilerden tepki mesajları yağdı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz. Gerçekleri görmek isteyenlere arşivlerimiz açıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne katliam zilleti vardır. Tarihimiz bu konuda da tertemizdir. Burada soykırım izi sürenler Türk milletine hiç geçmeyecek düşmanlık besleyen çevrelerdir. Biden’ın skandal ve sakat açıklamasıyla Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye’ye bu iftirayı atanlara, Vietnam’da, Bağdat’ta, Felluce’de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki’ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir tarihi gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmamaktadır. Birinci Dünya Savaşında yaşanan kayıplar, bu coğrafyanın ortak acılarını temsil etmektedir. Ancak terör ve düşmanlıktan başka bir şey üretmeyen radikal Ermeni lobilerin aklıyla hareket etmek tarihi bir hatadır.

İÇ SİYASİ HESAPLARDAN KAYNAKLANIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Bu açıklama Türkiye-ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan halkı ile Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez. Ermeni çetelerce 500 binden fazla insanın katledilmesine, Mart 1918’de Bakü ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde Ermeni Taşnakların gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kaldılar.

Meral Akşener
Meral Akşener

Adresi şaşırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandal açıklamayı yapan Biden yerine, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kınadı. Akşener açıklamasında “Sözde ‘soykırım’ lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenler ile mevsimlik ve konjonktürel siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri, bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum” ifadelerini kullandı.

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