Gündem Kabine yoğun gündemle toplandı
POLİTİKA

Kabine yoğun gündemle toplandı

Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık ediyor. Kabinede, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması beklenirken, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kabine yoğun gündemle toplandı
Foto: Arşiv.

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinede, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

  • BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Ekonomi de kabine gündeminde

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları ele alınacak.

Terörle mücadelede son durum ele alınacak

Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işveren ve çalışanlar için duyurdu: Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı müjdesi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan işveren ve çalışanlar için duyurdu: Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ısınma yardımları ve yemek kartı kararı
ÖZGÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ısınma yardımları ve yemek kartı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasını söz ediyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık birçok lider faizi düşürmenin faydasını söz ediyor
Tilbe için karar

Tilbe için karar

​Motosikletli sürücüye çarpmıştı: Soruşturma tamamlandı.
​Yargıtay son noktayı koydu

​Yargıtay son noktayı koydu

Tüm veli ve öğrencileri ilgilendiriyor.
Türkiyenin Mavi Vatandaki gözleri

​İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyonu.

Hatay'daki kazılarda ortaya çıktı.

​Merakla bekleniyordu: İlk kez bu kadar net rakam verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.