Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ısınma yardımları ve yemek kartı kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlara nakden ödenen yemek tutarlarının vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Erdoğan, Temmuzdan itibaren çalışanlara ödenen yemek parasının vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardıklarını dile getirdi. Peki Yemek ödemelerinde restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıldı mı? Yemek parası vergi istisnası kaç lira oldu? İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma destekleri vergi indirimi ne kadar?

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