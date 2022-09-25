Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ısınma yardımları ve yemek kartı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Sizlere sesleniyorum. Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum." dedi.
İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma destekleri vergi indirimi ne kadar?
"İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz." şeklinde konuştu.
Yemek kartı zorunluluğu kaktı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına girecektir." ifadesini kullandı.