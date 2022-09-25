Özgün Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ısınma yardımları ve yemek kartı kararı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanlarla ilgili elektrik, doğal gaz, ısınma yardımları ve yemek kartı kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlara nakden ödenen yemek tutarlarının vergi istisnası kapsamına gireceğini söyledi. Erdoğan, Temmuzdan itibaren çalışanlara ödenen yemek parasının vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardıklarını dile getirdi. Peki Yemek ödemelerinde restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıldı mı? Yemek parası vergi istisnası kaç lira oldu? İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma destekleri vergi indirimi ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemek ödemelerinde restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıldı mı? Yemek parası vergi istisnası kaç lira oldu?
Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğu kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Sizlere sesleniyorum. Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum." dedi.

İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma destekleri vergi indirimi ne kadar?

"İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz." şeklinde konuştu.

Yemek kartı zorunluluğu kaktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına girecektir." ifadesini kullandı.

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