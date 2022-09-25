Cumhurbaşkanı Erdoğan işveren ve çalışanlar için duyurdu: Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren müjdeleri duyurdu. İşte yemek kartı, elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili müjdelere ilişkin detaylar...

MÜJDELERİ BİR BİR SIRALADI

İTO'ya gelmişken iş insanlarıyla bazı müjdeleri paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi:

"İlk müjdemiz, hemen her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamının ve yönteminin değiştirilmesiyle ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan, 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz.

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İlave bir yenilik olarak yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnası kapsamına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyor, işverenlerin üzerinden de işlem maliyetini kaldırmış oluyoruz.

Bir diğer müjdemiz, çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıyla ilgilidir. İşverenlerin 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına yapacakları elektrik, doğal gaz ve ısınma gideri desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmını hem gelir vergisinden hem de sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz."