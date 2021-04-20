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Gündem Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne ait kimyasal madde dolu depoda korkutan yangın
İSTANBUL

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait kimyasal madde dolu depoda korkutan yangın

Kumkapı’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait depoda yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda zaman zaman patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri, alevleri güçlükle kontrol altına aldı.

Haber Merkezi İHA
Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne ait kimyasal madde dolu depoda korkutan yangın
Yangın havadan böyle görüntülendi.

İstanbul Fatih Kumkapı’daki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda zaman zaman patlamalar yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Fatih, Şişli, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

"İtfaiye raporu ortaya çıkaracak"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulunup yangın hakkında bilgi aldı.

Yangının çıkış nedenin itfaiye raporundan sonra ortaya çıkacağını ifade eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’müzün operasyonlarda yakalamış olduğu etil alkol ve kaçak alkol malzemeleri korumuş olduğu depoda ufak bir yangın meydana geldi. Deponun bir kısmı hasar gördü. İtfaiyemizin başarılı çalışmasıyla yangın söndürüldü. Etil alkol, kaçak alkol, kaçak içki malzemelerinin bulunduğu bir depoydu. Herhangi bir yaralı yok” dedi.


Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne ait depoda yangın çıktı
OYNAT 00:57
Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne ait depoda yangın çıktı
Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.



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Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı: Paramız her şeyimiz yandı!
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Yangın saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve atık kağıtların toplandığı bir geri dönüşüm deposunda çıktı.
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İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı.
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Yangın çıktığı sırada işçilerin ayakta olması olası bir ölüm ya da yaralanmayı önledi.
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Yangını fark edip dışarı çıkan işçiler derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri, işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangını atık kağıtların toplandığı depo alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Konteynerin alev alev yandığı ve işçilerin kovalarla yangını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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Yangın çıkan atık kağıt deposunda çalışan Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı. Arkadaşlarımız vardı içeride, herkes dışarı çıktı şeklinde konuştu.
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Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı: Paramız her şeyimiz yandı!
Maltepe'de atık kağıtların toplandığı depodaki, işçilerin kaldığı konteynırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı konteynırı gören işçiler kendilerini dışarı zor attı. Çaresiz kalan işçiler itfaiye gelene kadar su bidonları ile yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası kendisini dışarı atan işçilerden Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı.'' dedi.


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Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf
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Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf
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Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf
Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın: Ekipler müdahale ediyor
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