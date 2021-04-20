Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait kimyasal madde dolu depoda korkutan yangın

İstanbul Fatih Kumkapı’daki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda zaman zaman patlamalar yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Fatih, Şişli, Bakırköy ve Beyoğlu'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

"İtfaiye raporu ortaya çıkaracak"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulunup yangın hakkında bilgi aldı.

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Yangının çıkış nedenin itfaiye raporundan sonra ortaya çıkacağını ifade eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’müzün operasyonlarda yakalamış olduğu etil alkol ve kaçak alkol malzemeleri korumuş olduğu depoda ufak bir yangın meydana geldi. Deponun bir kısmı hasar gördü. İtfaiyemizin başarılı çalışmasıyla yangın söndürüldü. Etil alkol, kaçak alkol, kaçak içki malzemelerinin bulunduğu bir depoydu. Herhangi bir yaralı yok” dedi.





OYNAT 00:57 Fatih'te Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne ait depoda yangın çıktı Fatih Kumkapı'da Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içinde kimyasal maddelerin olduğu belirtilen depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor. Yangında ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Muğla'daki iki orman yangınına yönelik soruşturma başlatıldı

FOTOĞRAF 17 Yangın saat 23.00 sıralarında Yalı Mahallesi Eğitimciler Çıkmaz Sokak'ta bulunan ve atık kağıtların toplandığı bir geri dönüşüm deposunda çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bütün konteyneri sardı. Yangın çıktığı sırada işçilerin ayakta olması olası bir ölüm ya da yaralanmayı önledi. Yangını fark edip dışarı çıkan işçiler derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, işçilerin kaldığı konteynırda çıkan yangını atık kağıtların toplandığı depo alanına sıçramadan kontrol altına aldı. Konteynerin alev alev yandığı ve işçilerin kovalarla yangını söndürme çabaları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yangın çıkan atık kağıt deposunda çalışan Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı. Arkadaşlarımız vardı içeride, herkes dışarı çıktı şeklinde konuştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Maltepe'de işçilerin kaldığı konteynırda yangın çıktı: Paramız her şeyimiz yandı! Maltepe'de atık kağıtların toplandığı depodaki, işçilerin kaldığı konteynırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı konteynırı gören işçiler kendilerini dışarı zor attı. Çaresiz kalan işçiler itfaiye gelene kadar su bidonları ile yangını söndürmeye çalıştı. Yangın sonrası kendisini dışarı atan işçilerden Aras Ünal, “Soba devrilmiş, her şey yanmış. Koşarak geldim baktım her şey yanıyor. Paramız, her şeyimiz yandı.'' dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Doğu Karadeniz’de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu bugün 23 farklı noktada yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlardan bazıları söndürüldü. Ekipler yangınların devam ettiği 8 noktada alevlere müdahale ediyor. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde öğlen saatlerinde orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Of ilçesinde ise 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangınlar söndürüldü. Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Köprücü köyü Esentepe mevkisinde öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yol olmadığı için araçlarla ulaşılamayan bölgedeki yangına ekipler kazma küreklerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 6 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangında soğutma çalışması sürüyor. Ordu’da ise 15 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangınlardan 12’si söndürülürken, Fatsa ilçesi Uzundere mahallesi, Mesudiye ilçesi Çataltepe mahallesi ve Ulubey ilçesi Durak mahallesindeki yangınlar sürüyor. Ekipler alevlere müdahale ediyor. Rize’nin Fındıklı ilçesinde 4 ayrı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Müdürlüğü ile belediye ekipleri müdahale ediyor. Bazı noktalara yol olmadığı araçla ulaşım sağlanamazken, ekipler patika yollardan ulaştığı bölgede yangınlara müdahale etmeye çalışıyor. Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor Ek fotoğraf Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın: Ekipler müdahale ediyor Doğu Karadeniz'de gün içerisinde 4 ilde 23 farklı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Büyük bir çoğunluğu söndürülen yangınlar, 8 noktada halen devam ediyor. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. BiP'te paylaş

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