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İSTANBUL

Kadıköy'de ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma

İstanbul Kadıköy'de Şener Birsöz İlkokulu Müdürü A.K. iki ilkokul öğrencisinin kulaklarını çekerek odasına götürdü. Okul Müdürü A.K. velilerin şikayeti üzerine çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. Kadıköy Kaymakamlığı A.K. hakkında idari soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Kadıköyde ilkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürü hakkında soruşturma
Şüpheli A.K.'nin çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kadıköy'deki olay 23 Aralık Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Şener Birsöz İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Okul Müdürü A.K., ilkokul öğrencileri F.A.B. ve A.Ş'nin kulağını çekerek odasına götürdü. Yine iddiaya göre burada öğrencileri darbetmeye devam eden A.K.'yi öğrenci velileri şikayet etti.

Şüpheli A.K.'nin çocukların kulağını çektiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelinin çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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KAYMAKAMLIK İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadıköy Kaymakamlığı ise, "23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18.39'da Şener Birsöz İlkokulu'nda okul öğrencisi F.A.B.'nin ve A.Ş.'nin velileri çocuklarının Okul Müdürü A.K. tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuşlardır. 24 Aralık 2021 tarihinde Okul Müdürü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili Okul Müdürü hakkında Kaymakamlığımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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