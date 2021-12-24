Gündem Duvara fırlatıp tokat attı Aksaraydan sonra İzmirde de öğrenciye şiddet iddiası
İZMİR

Duvara fırlatıp tokat attı: Aksaray’dan sonra İzmir’de de öğrenciye şiddet iddiası

İzmir’in Buca ilçesinde, 4’üncü sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği ileri sürülürken, aile çocukları için aldığı darp raporunun ardından öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Okul yönetiminin onlarca kameranın içerisinden olayın gerçekleştiği açıyı gören güvenlik kamerasının çalışmadığı yönde yetkililere bilgi verdiği iddia edilirken, anne Rüya Seda M. (34), “Çocuğumuzun arkasındayız. Olayın aydınlatılmasının ve gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi. Öte yandan, Buca Kaymakamlığı tarafından öğretmenin bir ay süreyle öğrenciye yaklaşmaması yönünde karar alındı.

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Haber Merkezi İHA
Duvara fırlatıp tokat attı: Aksaray’dan sonra İzmir’de de öğrenciye şiddet iddiası
Atlas M.M.

Aksaray’da, 5’inci sınıf öğrencisi T.K’nın ders esnasında öğretmeni Ali Rıza Y. tarafından sınıftan çıkarılıp koridorda tekme-tokat darp edildiğine dair görüntüler gündeme bomba gibi düşerken, bir şiddet olayı da İzmir-Buca Vali Rahmi Bey İlkokulu’nda yaşandı.

İddiaya göre, 4. sınıfta okuyan Atlas M.M. (9), akşam okuldan eve gediğinde annesi Rüya Seda M.’ye (34), “Teneffüste okul bahçesinde arkadaşımla tartışırken bir başka sınıfta görevli nöbetçi kadın öğretmen yanıma gelerek bana tokat attı. Ardından boynumu çimdirerek beni yaka paça sınıfa götürüp önce duvara ittirdi, bir tane daha tokat attı” diye durumu anlattı.

“Darp raporu alıp şikayetçi olduk”

Oğlu Atlas M.M’nin şiddete uğradığını, bu esnada hem okul bahçesinde hem de sınıfta olaya şahit olan arkadaşlarının olduğunu söylemesi üzerine hemen çocuğunun sınıf öğretmenini aradığını söyleyen anne Rüya Seda M., “Konuyla ilgili sınıf öğretmenimizi aradım; fakat kendisinin olaya duyarsız kalarak bu üzücü durumu geçiştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Kısa süre içerisinde de olayı gerçekleştiren kişinin bir başka sınıfta görevli sınıf öğretmeni F.M.O. isimli kadın olduğunu öğrendik. Daha sonra ise çocuğumuzu hastaneye götürüp darp raporu aldık ve emniyete giderek şikayetçi olduk. Avukat ve pedagog eşliğinde ifade veren çocuğumuz da darp edildiğini ifade ederek o öğretmen hakkında şikayetçi oldu” dedi.

Bütün kameralar çalışırken olayı gören kamera çalışmıyormuş

Okul yönetimi ile görüştüklerinde yönetimin kendilerine ‘olayın güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından aydınlatılabileceğini’ söylediklerini belirten Rüya Seda M. “Okul yönetiminin, güvenlik kamerasını talep eden yetkililere onca çalışan güvenlik kameraları içerisinde çocuğumuzun darp edildiği bölgeyi gören kameranın çalışmadığı yönünde iddiada bulunduklarını öğrendik. Kamera görüntüsü olmadığı için durumu ispat edemiyoruz. Bu şekilde olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Çocuğumuz o gece sabaha kadar ağladı ve uyuyamadı. Şuan okula gitmek istemiyor. Kesinlikle çocuğumuzun arkasındayız. Yetkililerce olayın aydınlatılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymakamlık tarafından öğretmene uzaklaştırma kararı verildi

Atlas M.M.’nin teyzesi Eda Nisa Tıranpa (25) ise olayı duyduğunda büyük bir üzüntü yaşadığını ve öğretmen ile görüşmek için okula gittiğini kaydetti. Tıranpa, “Yeğenimle birlikte konuşmak için müdürün odasına gittiğimizde konuyu teyzesi olarak dinleme ve öğrenme hakkım olması rağmen müdür ve odada bulunan öğretmen F.M.O., ikimizi kapı dışarı etti. Bense kapının ardından müdür ile öğretmenin konuşmasına kulak misafiri oldum. Öğretmenin, müdüre yeğenim hakkında ‘bir arkadaşı ile tartıştığı için tutup duvara fırlattığını, çok yaramaz olduğu için bunu yaptığını, isteseydi daha büyük bir güç kullanarak boynunda büyük bir iz bırakabileceğini’ söylediğini duydum. Bunun üzerine odaya girdim ve ‘hocam siz nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, tutup duvara fırlatmakta bir şiddet buna hakkınız var mı?’ diye sorduğumda, öğretmen, ‘evet ben onu tutup duvara fırlattım ve yeter artık diye bağırdım’ dedi ve Atlas’a bakıp, ‘bunda ne var? İstediğiniz yere gidip şikayet edebilirsiniz’ şeklide konuştu. Bunun üzerine olayın bizi derinden üzdüğünü ve aile olarak konunun sonuna kadar da takipçisi olacağımızı ifade ettim” diye konuştu.


  • Öte yandan, Buca Kaymakamlığı, karakolca düzenlenen Can Güvenliği İzlem Formunda öğretmen F.M.O. hakkında ‘kasten yaralama’ olayı ilgili olarak Atlas M.M.’ye bir ay süreyle yaklaşmaması konusunda karar alındı.

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Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak: 'Ameliyata girersek elimde kalırsın'
FOTOĞRAF 21
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Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda aşçılık yapan 24 yaşındaki Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı’nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek sonrası genç kız, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekanına girdi.
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Eğlence mekanından çıkacağı esnada Meraklı’ya arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yere yatırdığı genç kızı defalarca yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü. Dakikalarca süren dayağın ardından şahıs, genç kızın ablası ve çevredekilerin araya girmesi sonrası olay yerinden kaçtı.
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Genç kızın öldüresiye dövüldüğü o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın mekandan çıktığı sırada arkasından gelen şahsın çekerek yere düşürdüğü ve defalarca tekme, yumruklarla saldırdığı görüldü.
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Öldüresiye dayak yiyen genç kızın yüzü felç oldu<br><br>Olayın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, yakınları tarafından bilinci kapalı bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Genç kızın burada kafa travması geçirdiği belirlendi.
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Sinirlerinin zedelenmesi nedeniyle yüzünün sol tarafı kısmi felç olan genç kız, 2 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Genç kız olayla ilgili kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.
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“Yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var”<br><br>Olayla ilgili konuşan Zehra Meraklı, “Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim” dedi.
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“Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor”<br><br>Meraklı, “Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor...
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Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. Acil diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, ’Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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“Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz”<br><br>“Ben 24 yaşındayım, normal hayatıma dönmeye çalışıyorum” diyen Meraklı, “Kalıcı izlerim olur mu olmaz mı bilemiyorum. Normal hayata dönemiyorum, psikolojik olarak da çöktüm, bedenen de çöktüm. Nereye elimi uzatsam elimde kalıyor. Gerçekten psikolojik ve mental olarak çok yoruldum. Ailem benden daha perişan durumda. Bu olayın olduğu akşam bir abla için çok zor...
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Kan içindeyim ve kafamda kurşun yarası mı var ne oldu bunun sebebini arıyorlar. Bir aile için çok zor, olayı sindiremiyoruz. Ben kendime geldiğimde saat 08.30 falandı. Şuurum yerine geldiğinde ben işe gideceğim diye gözümü açtım. Aşçıyım ve işimi de severek yapıyorum. Gözümü açtım saat 8 buçuk ve hastanedeyim, yüzüm gözüm şişlik içinde, kırıklarım ve ağrılarım var. Sonra yavaş yavaş dank etti. 1 aydır evde yatıyorum sürekli, ev ve hastane arası gidip geliyorum. Kendi imkanlarımla ne varsa yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.
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Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak: 'Ameliyata girersek elimde kalırsın'
Taksim'de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, aldığı darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, 'ameliyata girersek elimde kalırsın' diyor” dedi.

Öğretmenden öğrencilere dayak kamerada
OYNAT 00:27
Öğretmenden öğrencilere dayak kamerada
Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin öğrencileri sıra dayağına çekerek dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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