Gündem Bu nasıl öğretmen? Öğrencisinin boğazını sıktı, açığa alındı
AKSARAY

Bu nasıl öğretmen? Öğrencisinin boğazını sıktı, açığa alındı

Aksaray’da Matematik öğretmeninin öğrencisini dövüp boğazını sıktığı görüntüler okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bağrışma seslerini duyan diğer öğretmenlerin müdahalesiyle kurtarılan öğrencinin ailesi öğretmenden şikayetçi oldu. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin açığa alındığı duyuruldu. Öğretmen çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Merkezi İHA
Öğrencisinin boğazını sıktı: Açığa alındı
Öğretmenin öğrencisini dövdüğü anlar kamerasında

Olay, 14 Aralık tarihinde Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda Matematik öğretmeni olarak görev yapan öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5’inci sınıf öğrencisi T.K.’yı sınıftan çıkarttı. Sınıfın kapısını kapattıktan sonra öğretmen öğrenciye tokatlamaya başladı. Ardından hızını alamayan öğretmen öğrencisinin boğazını sıkıp defalarca tekme tokat atıp dövdü.

Tüm bu yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada bağrışma seslerini duyan bir diğer öğretmen dersi bırakıp koridora çıktı. Dayak diyen öğrenciye kalkan olan kadın öğretmenin müdahalesiyle öğrenci dayakçı öğretmenin elinden kurtarıldı. Yaşadığı olayı anlattığı babası Duran K. tarafından hastaneye götürülen öğrenci T.K., sağlık kontrolünden geçirildi. Baba Turan K. daha sonra da Cumhuriyet Savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y.’den şikayetçi oldu.

Dayakçı öğretmen açığa alındı

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenin açığa alındığı duyuruldu. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.’nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı öğretmen Ali Rıza Y.’nin öğrencisine uyguladığı şiddetin ardından gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada,

“14/12/2021 tarihinde Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldığı, şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı, bir gün gözaltı tedbirleri uygulanan şüpheli hakkında sevk üzerine Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır.Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir” denildi.

Köpeğin havlaması sonrası yakalanan hırsıza öldüresiye dayak
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Adana’da bir müstakil eve hırsızlığa giren şüpheli bahçedeki köpeğin havlaması sonucu vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdükten sonra polise teslim etti.
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Olay, Seyhan ilçesine Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi.
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. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu T.M. bir müstakil eve hırsızlığa girdi.
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Bu sırada evin bahçesinde bulunan köpek havlamaya başladı. Köpeğin havlamasına uyanan mahalleli hırsızı fark etti.
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T.M kaçmaya çalıştığı sırada vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladığı hırsızı öldüresiye darp etti. Daha sonrada durumu polise bildirip hırsızı teslim etti.
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Hastaneye kaldırılan hırsızın tedavisi tamamladıktan sonra polis merkezine götürüleceği öğrenildi.
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Köpeğin havlaması sonrası yakalanan hırsıza öldüresiye dayak
Adana'da bir müstakil eve hırsızlığa giren şüpheli bahçedeki köpeğin havlaması sonucu vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdükten sonra polise teslim etti.

İşitme engelli genci öldüresiye döven zanlı: Tek başıma sadece duvara bakıyorum
GÜNDEM
İşitme engelli genci öldüresiye döven zanlı: Tek başıma sadece duvara bakıyorum

Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak: 'Ameliyata girersek elimde kalırsın'
FOTOĞRAF 21
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Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda aşçılık yapan 24 yaşındaki Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı’nın nişan töreni sonrası kutlama yapmak için akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte bir restorana gitti. Yemek sonrası genç kız, tuvaleti kullanmak için bir eğlence mekanına girdi.
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Eğlence mekanından çıkacağı esnada Meraklı’ya arkasından yaklaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yere yatırdığı genç kızı defalarca yumruk ve tekme atarak öldüresiye dövdü. Dakikalarca süren dayağın ardından şahıs, genç kızın ablası ve çevredekilerin araya girmesi sonrası olay yerinden kaçtı.
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Genç kızın öldüresiye dövüldüğü o dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kızın mekandan çıktığı sırada arkasından gelen şahsın çekerek yere düşürdüğü ve defalarca tekme, yumruklarla saldırdığı görüldü.
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Öldüresiye dayak yiyen genç kızın yüzü felç oldu<br><br>Olayın ardından yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, yakınları tarafından bilinci kapalı bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Genç kızın burada kafa travması geçirdiği belirlendi.
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Sinirlerinin zedelenmesi nedeniyle yüzünün sol tarafı kısmi felç olan genç kız, 2 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Genç kız olayla ilgili kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.
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“Yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var”<br><br>Olayla ilgili konuşan Zehra Meraklı, “Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim” dedi.
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“Doktorlar, ‘ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor”<br><br>Meraklı, “Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor...
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Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. Acil diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, ’Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.
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“Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz”<br><br>“Ben 24 yaşındayım, normal hayatıma dönmeye çalışıyorum” diyen Meraklı, “Kalıcı izlerim olur mu olmaz mı bilemiyorum. Normal hayata dönemiyorum, psikolojik olarak da çöktüm, bedenen de çöktüm. Nereye elimi uzatsam elimde kalıyor. Gerçekten psikolojik ve mental olarak çok yoruldum. Ailem benden daha perişan durumda. Bu olayın olduğu akşam bir abla için çok zor...
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Kan içindeyim ve kafamda kurşun yarası mı var ne oldu bunun sebebini arıyorlar. Bir aile için çok zor, olayı sindiremiyoruz. Ben kendime geldiğimde saat 08.30 falandı. Şuurum yerine geldiğinde ben işe gideceğim diye gözümü açtım. Aşçıyım ve işimi de severek yapıyorum. Gözümü açtım saat 8 buçuk ve hastanedeyim, yüzüm gözüm şişlik içinde, kırıklarım ve ağrılarım var. Sonra yavaş yavaş dank etti. 1 aydır evde yatıyorum sürekli, ev ve hastane arası gidip geliyorum. Kendi imkanlarımla ne varsa yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.
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Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Title
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak: 'Ameliyata girersek elimde kalırsın'
Taksim'de 24 yaşındaki genç kız, ablasının nişan yemeği sonrası tuvalet ihtiyacı için girdiği bir mekanın çıkışında yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yumruk ve tekmelerle öldüresiye dövüldü. Dehşet anları kameralara yansırken, aldığı darbeler sonucu kısmi felç olan Zehra Meraklı, “Ailem benden daha perişan durumda, olayı sindiremiyoruz. Doktorlar, 'ameliyata girersek elimde kalırsın' diyor” dedi.
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