Kadim şehir küllerinden doğacak

Fatih’in her gün nüfusunda 8-10 kat fark olan bir ilçe olduğunu anlatan Turan, “Akşam saatlerinde ilçeye 350 -400 bin insan girerken, öğle vakitlerinde turistleriyle birlikte 4 milyona ulaşan bir nüfustan bahsediyoruz. Yapı stoku eski, yolları bugünkü koşullara göre yapılmamış. Bu tip sorunları olan bir ilçede aslında biz böyle bir kargaşayı yönetiyoruz. Fatih’te aile yaşamını destekleyecek, burada yaşayan ailelerin yaşamını kolaylaştıracak, yaşam isteklerini, sevinçlerini artıracak bir ilçe oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda çocuklar, gençler ve kadınlar için projeler önceliğimiz. Rahatlık vadeden, imkan sunan belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Eminönü bölgesi, ticaretin kalbinin attığı bir yer. Diğer yandan da turizm açısından çok önemli. Bunlar göz önündeyken, Fatih’te hâlâ yaşamın olduğu noktaları destekleyecek projeler ürettik. Projelerimizin odağında Fatih’te aile varlığını korumak var” şeklinde anlattı.

Fatih’te 12 kütüphanenin yer aldığını ifade eden Turan, “13’üncü kütüphaneyi açacağız. Şu an Fatih kütüphanelerinin 300 bini aşkın üyesi var. Üyelerimizin 95 bin 100’ü Fatihli. 13-30 yaş arası yaklaşık 2 gençten birisi kütüphane üyesi. Bunun dışında 10’u aşkın spor tesisi ve yüzme havuzları inşa ettik. Üçüncü havuz bu ay içinde açılacak. Eski bir yerleşim olan ilçemizde yeşil alanları artırmak için de çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

VATANDAŞ HER ŞEYİN FARKINDA

“Proje kapsamında bölgeyi klima, tabela ve uydu görüntüsünden arındırdık. Evleri boyayarak, bölgeye bir estetik kazandırdık. Bir sabah uyandık, İBB yönetimi iki tane binanın etrafını afişleyerek bölgeyi restore ettiğini iddia etti. Bölgede yaşayan vatandaşların dahi, ‘böyle şey mi olur’ diyerek tepki gösterdiği bir olaydı bu. Vatandaşlarımız her şeyin farkında. Uzun yıllar boyunca suç yuvası olan ve şehrin güvenlik sorunu haline gelen sur diplerinde kentsel rehabilitasyon gerçekleştirdik. 5 etaptan oluşan Karasurları Millet Bahçesi Projesi 230 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Uluslararası platformlarda iyi uygulama örneği olarak gösterilen bu proje çerçevesinde bölge halkının can güvenliğini sağlamak, can ve mal tehdidinin, yangın ve kontrolsüz yıkım gibi riskleri en aza indirgemek için 840 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik.”