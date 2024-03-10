Kadim şehir küllerinden doğacak

İstanbul’un en köklü yerleşim yeri Fatih’te seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fatih’e çocuk, genç ve kadınları destekleyen projelerle değer kattıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Fatih üstü tozlanmış bir kristal. Tozu silkelediğinizde karşınıza parlayan bir kristal çıkıyor” dedi. Sokak sokak dolaşıp, vatandaşların sorunlarına dinleyen Başkan Turan, “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle Fatih’in geleceğiyle ilgili stratejik planlama yaptık. Bu plan çerçevesinde Fatih bir 10 yıl içinde İstanbul’daki herkesin taşınmak isteyeceği bir merkez olacak” diye konuştu.

Aybike Eroğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan.

İMKAN SUNAN BELEDİYECİLİK

Fatih’in her gün nüfusunda 8-10 kat fark olan bir ilçe olduğunu anlatan Turan, “Akşam saatlerinde ilçeye 350 -400 bin insan girerken, öğle vakitlerinde turistleriyle birlikte 4 milyona ulaşan bir nüfustan bahsediyoruz. Yapı stoku eski, yolları bugünkü koşullara göre yapılmamış. Bu tip sorunları olan bir ilçede aslında biz böyle bir kargaşayı yönetiyoruz. Fatih’te aile yaşamını destekleyecek, burada yaşayan ailelerin yaşamını kolaylaştıracak, yaşam isteklerini, sevinçlerini artıracak bir ilçe oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda çocuklar, gençler ve kadınlar için projeler önceliğimiz. Rahatlık vadeden, imkan sunan belediyecilik yapmaya gayret ediyoruz. Eminönü bölgesi, ticaretin kalbinin attığı bir yer. Diğer yandan da turizm açısından çok önemli. Bunlar göz önündeyken, Fatih’te hâlâ yaşamın olduğu noktaları destekleyecek projeler ürettik. Projelerimizin odağında Fatih’te aile varlığını korumak var” şeklinde anlattı.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ

Fatih’e ait kadim kültürün ileriye aktarılması için çalıştıklarını ifade eden Turan şöyle konuştu: “İlçemizin kültürel mirası ve eserleriyle birlikte geleceğe aktarılmasını istiyoruz. Bu yalnızca somut miras da değil. Bana göre hem somut hem de soyut mirası geleceğe aktarmak için aileler kilit rol üstleniyor. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olarak, İstanbul’da İstanbullu kimliğinin oluştuğu yer Fatih’tir. Bu kimliği mayalayan nokta burası. Bu nedenle projelerimizin ana ekseninde çocuklar, gençler ve kadınlar var.”

KÜTÜPHANELER ŞEHRİ FATİH

Fatih’te 12 kütüphanenin yer aldığını ifade eden Turan, “13’üncü kütüphaneyi açacağız. Şu an Fatih kütüphanelerinin 300 bini aşkın üyesi var. Üyelerimizin 95 bin 100’ü Fatihli. 13-30 yaş arası yaklaşık 2 gençten birisi kütüphane üyesi. Bunun dışında 10’u aşkın spor tesisi ve yüzme havuzları inşa ettik. Üçüncü havuz bu ay içinde açılacak. Eski bir yerleşim olan ilçemizde yeşil alanları artırmak için de çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

VATANDAŞ HER ŞEYİN FARKINDA

Balat’ta 3 yıl boyunca yüzlerce binayı tek tek iskele kurarak yenilediklerini hatırlatan Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje kapsamında bölgeyi klima, tabela ve uydu görüntüsünden arındırdık. Evleri boyayarak, bölgeye bir estetik kazandırdık. Bir sabah uyandık, İBB yönetimi iki tane binanın etrafını afişleyerek bölgeyi restore ettiğini iddia etti. Bölgede yaşayan vatandaşların dahi, ‘böyle şey mi olur’ diyerek tepki gösterdiği bir olaydı bu. Vatandaşlarımız her şeyin farkında. Uzun yıllar boyunca suç yuvası olan ve şehrin güvenlik sorunu haline gelen sur diplerinde kentsel rehabilitasyon gerçekleştirdik. 5 etaptan oluşan Karasurları Millet Bahçesi Projesi 230 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Uluslararası platformlarda iyi uygulama örneği olarak gösterilen bu proje çerçevesinde bölge halkının can güvenliğini sağlamak, can ve mal tehdidinin, yangın ve kontrolsüz yıkım gibi riskleri en aza indirgemek için 840 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik.”

400'E YAKIN BİNA YENİDEN YAPILDI

Deprem gerçeğine vurgu yapan Başkan Turan, “Eskiden 5 katlı 10 dairelik bir bina yıkıldığında 6-8 daire yapılabiliyordu. Dolayısıyla kimse evini yıkıp yaptırmak istemiyordu. Bu sistemi değiştirdik. Şu an insanlar evlerini yıkıp aynı biçimde yeniden yapabiliyor. Fatih’te 400’e yakın bina yıkıldı, yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Şimdi, yarısı bizden kampanyasına daha fazla katılım olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMADI

İlçeyle özdeşleşen sur bölgesine yönelik projeye işaret eden Turan, Topkapı’dan Mevlanakapı’ya kadar surların daha güvenli hale getirildiğini ifade etti. Turan şöyle konuştu, “Belediye olarak 2 bin kişiyle anlaşarak kamulaştırma yaptık. Bu bölgeleri yeşil alana çevirdik. Ancak bizim çalıştığımız noktadan sonra gelen Yedikule Belgrad Kapı tamamen İBB’nin mülkiyetinde olmasına rağmen, bu noktaya 5 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı. Mesela İBB’ye ait 3 tane otoparka uygun alan vardı, bunları İBB’den 3 sefer yazıyla istedik. ‘Ya bunları siz yapın ya da bize verin biz yapalım’ dedik. Her şeyi üretirsiniz, üretilemeyecek tek şey arazidir. Bu süreçte taleplerimiz karşılanmadı. Fatih halkı 5 bin kişilik otoparkı kazanmış olacaktı, fakat yapamadık. Bu dönem çalışmak için zordu, ama biz asla yakınmadık, işimize baktık."

PARKLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ

Güvenli Park Projesi çerçevesinde radiolink teknolojisini uygulamaya alan Fatih Belediyesi, alan gözlemi yapmak için 72 noktaya 442 adet kamera 397 noktaya ise aydınlatma çalışması yaptı. Başkan Turan, çalışmalarla birlikte Fatih’teki suç oranlarının 2019’a göre %30’a yakın düştüğünü anlattı.

DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN?

Siyasete 1999’da başladığını ifade eden Turan, “Açıkça söylüyorum, bunca yıldır siyasetin içindeyim, bu kadar para harcanan başka bir seçim kampanyası görmedim. CHP’nin benim ilçemde harcadığı para akıl alır gibi değil” dedi.







