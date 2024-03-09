Reddettiği metroyu sahiplendi

CHP’nin Afyon adayı ve milletvekili Burcu Köksal, Afyon'da yaptığı konuşmasında "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltmişti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptı açıklamada “Şu partilileri belediyeye almam diyen de ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak” ifadeleriyle Afyon adayı ve milletvekili Burcu Köksal'a tepki göstermişti. Köksal bugün yaptığı konuşmada ise aynı sözlerin arkasında olduğunu ifade ederek "Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA-PAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir." dedi.