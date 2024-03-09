Reddettiği metroyu sahiplendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul'daki metroların temelini kendisinin attığını” iddiası yalan çıktı.
Katıldığı bir programda Çekmeköy-Sancaktepe, Göztepe-Ataşehir ve Mahmutbey-Esenyurt metrolarının temelini kendisinin attığını iddia eden İmamoğlu’na tepki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan geldi. AK Parti Yerel İstanbul Yönetimler Başkanı Ejder Batur, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı 5 yıldır doğruları söylemeyerek siyaset yapmaya devam ediyor” dedi. Bu üç projenin de 2014-2019 döneminde başladığına dikkat çeken Batur, “Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu bu projelere lehte oy verdi. Ancak bu 3 metro yapımının finansmanıyla ilgili kararda bütün CHP grubuyla beraber Ekrem İmamoğlu ret kararı vermiştir” ifadelerini kullandı.
5 YILDA HİÇBİR ŞEY YAPMADI
Ulaşım açısından İmamoğlu’nun hiçbir hizmette bulunmadığını vurgulayan Batur, şöyle devam etti: “Kendisi buraların temelini atmamıştır. Kendisi son 5 yıl içerisinde ulaşım adına gerek kara yolu gerek raylı sistemler gerek deniz yolu ulaşımı açısından İstanbullu hemşehrilerimize sıfırdan hiçbir şey sunmadığı gibi bu üç metro hattının yapımıyla alakalı ‘Temelden alıp bitirdim’ ifadesi kesinlikle doğru değildir. 13 Ekim 2017 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararında olduğu gibi CHP grubunun bir üyesi olarak Ekrem İmamoğlu o zaman Beylikdüzü Belediye üyesi olarak ret kararı vermiştir. Biz büyükşehir belediye başkanını en azından görev süresinin son 23 gününde artık doğruları söylemeye davet ediyoruz.”