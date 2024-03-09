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Reddettiği metroyu sahiplendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul'daki metroların temelini kendisinin attığını” iddiası yalan çıktı. AK Parti Yerel İstanbul Yönetimler Başkanı Ejder Batur, metro projelerinin 2014-2019 döneminde başladığını belirterek İmamoğlu’nun o dönemde Belediye Meclis Üyesi olarak bu projelere ret oyu verdiğini söyledi.

Saliha Engin
04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:39 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul'daki metroların temelini kendisinin attığını” iddiası yalan çıktı.

Katıldığı bir programda Çekmeköy-Sancaktepe, Göztepe-Ataşehir ve Mahmutbey-Esenyurt metrolarının temelini kendisinin attığını iddia eden İmamoğlu’na tepki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan geldi. AK Parti Yerel İstanbul Yönetimler Başkanı Ejder Batur, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı 5 yıldır doğruları söylemeyerek siyaset yapmaya devam ediyor” dedi. Bu üç projenin de 2014-2019 döneminde başladığına dikkat çeken Batur, “Belediye Meclisi’nde AK Parti grubu bu projelere lehte oy verdi. Ancak bu 3 metro yapımının finansmanıyla ilgili kararda bütün CHP grubuyla beraber Ekrem İmamoğlu ret kararı vermiştir” ifadelerini kullandı.

5 YILDA HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Ulaşım açısından İmamoğlu’nun hiçbir hizmette bulunmadığını vurgulayan Batur, şöyle devam etti: “Kendisi buraların temelini atmamıştır. Kendisi son 5 yıl içerisinde ulaşım adına gerek kara yolu gerek raylı sistemler gerek deniz yolu ulaşımı açısından İstanbullu hemşehrilerimize sıfırdan hiçbir şey sunmadığı gibi bu üç metro hattının yapımıyla alakalı ‘Temelden alıp bitirdim’ ifadesi kesinlikle doğru değildir. 13 Ekim 2017 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararında olduğu gibi CHP grubunun bir üyesi olarak Ekrem İmamoğlu o zaman Beylikdüzü Belediye üyesi olarak ret kararı vermiştir. Biz büyükşehir belediye başkanını en azından görev süresinin son 23 gününde artık doğruları söylemeye davet ediyoruz.”


CHP'de Burcu Köksal krizi derinleşiyor: Sözlerimin arkasındayım Afyon'da DEM'e yer yok
CHP'de Burcu Köksal krizi derinleşiyor: Sözlerimin arkasındayım Afyon'da DEM'e yer yok

CHP’nin Afyon adayı ve milletvekili Burcu Köksal, Afyon'da yaptığı konuşmasında "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltmişti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptı açıklamada “Şu partilileri belediyeye almam diyen de ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak” ifadeleriyle Afyon adayı ve milletvekili Burcu Köksal'a tepki göstermişti. Köksal bugün yaptığı konuşmada ise aynı sözlerin arkasında olduğunu ifade ederek "Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA-PAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir." dedi.

O konuşmalar yeniden gündem oldu: Burcu Köksal'ı hedef tahtasına oturtan CHP Tanju Özcan'a neden ses çıkarmadı?
O konuşmalar yeniden gündem oldu: Burcu Köksal'ı hedef tahtasına oturtan CHP Tanju Özcan'a neden ses çıkarmadı?

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, yaptığı açıklamada, "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bugün yaptığı açıklamada, "Ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak" ifadeleriyle Köksal'a kapıyı göstermişti. 21 Ocak günü bir televizyon yanında DEM Parti ile işbirliği yapılması konusunda fikri sorulan CHP Bolu adayı Tanju Özcan, CHP - DEM Parti işbirliği ile alakalı görüşlerini dile getirip, ''Ben DEM Partililerle bırakın işbirliği yapmayı, aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum.'' demişti ve CHP, Bolu adayına ses çıkarmamıştı.


#siyaset
#Ekrem İmamoğlu
#yerel seçim
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