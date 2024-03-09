Başakşehir tercih ediliyor

Yerel seçimlere geri sayım tüm hızıyla sürüyor. Kamuoyu büyük bir heyecanla seçime hazırlanırken, faaliyetleriyle öne çıkan AK Partili Başakşehir Belediyesi’ne konuk olduk. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçede insanın nefes alacağı pek çok imkanın bulunduğuna dikkat çekti. İstanbul’da modern şehir algısına yeni bir soluk getiren Başakşehir’in yaşam kalitesi nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Kartoğlu, “Napolyon ‘Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu’ diyor. Ben de diyorum ki, ‘İstanbul bir ülke olsaydı, başkenti Başakşehir’ olurdu” dedi.

SAĞLIK VE SPOR ÖN PLANDA

Başakşehir'in her kesimden insan tarafından tercih edilen bir ilçe olduğunu söyleyen Kartoğlu, “Bizi bu noktaya getiren faktörlerin başında, sağlık ve spor tesislerinin yanı sıra eğitim olanakları geliyor. Avrupa'nın en büyük Hastanesi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi burada. Türkiye'nin en büyük spor tesisleri Başakşehir'de bulunuyor. Özellikle spor alanında önemli yatırımlar yapılarak Başakşehir, adeta sporun başkenti haline gelmiş durumda” diye konuştu.

YAŞAM KALİTESİ İLÇEYE DEĞER KATIYOR

İlçenin eğitim alanında da öncü rol üstlendiğini hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Başakşehir, öğrencilere tam burslu eğitim imkanı sunan Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, millet kıraathaneleri ve kültürel etkinliklerle de eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlanıyor. Birbirinden farklı birçok alanda her yaş grubuna hitap eden kültürel etkinliklerimiz var. Mutluluğun şehrinde komşularımız her anı dolu dolu yaşama imkanına sahip. Bu da Başakşehir’e değer katıyor” ifadelerini kullandı.

İNOVASYON ŞEHRİ

Başakşehir'in modern şehircilik anlayışıyla trafik ve otopark sorunlarına çözüm getirdiğini hatırlatan Kartoğlu, “Geniş yolları ve yeşil alanlarıyla Başakşehir, sakin ve konforlu bir yaşam sunuyor. Aynı zamanda, teknolojiye yapılan yatırımlarla inovasyon ve teknoloji merkezi olma yolunda önemli adımlar attık. Türkiye’nin ilk Teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab burada. Şimdi tüm deneyimlerimizi diğer şehirlerle paylaşıyoruz. Türkiye’de 35 ülkede öğrencisi olan bir kurum olarak, teknolojiyi yaşayan ve yansıtan bir şehir haline geldik” değerlendirmesi yaptı.

İstanbul’un en büyük gündeminin deprem olduğunu hatırlatan Kartoğlu, “İstanbul’un en modern şehirlerinden biri olan Başakşehir’de, deprem riskine karşı etkili bir planlama ve yenileme yapıyoruz. Komşularımızın güvenli bir çevrede yaşaması en çok önemsediğimiz konulardan biri. Yaptığımız yerinde yenileme çalışmaları sayesinde, deprem riski taşıyan bina oranlarını yüzde 50 seviyelerinden yüzde 13'e indirdik. Son 6 ayda ise yüzde 12’ye düşürmeyi başardık. Önümüzdeki 6 ayda da yüzde 11’e düşüreceğiz” dedi.

SIFIR ATIK ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ

Başakşehir’in Sıfır Atık Projesi’yle öne çıktığını hatırlatan Başkan Kartoğlu şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanımın ifadesiyle, ‘Başakşehir sıfır atıkta ete kemiğe büründü’. İstanbul genelinde kişi başı günlük çöp miktarı ortalama 1200 gram iken, Başakşehir'de bu miktarı 690 grama kadar düşürdük. Bu başarıda, halkın bilinçlendirilmesi ve geri dönüşüm uygulamalarımızın etkisi çok büyük.”

AVRUPA’YI 2’YE KATLADI

Başakşehir'in en iddialı olduğu alanlardan biri de sakinlerine sunduğu yeşil alanlar. Vatandaşların nefes alabildiği alanları oluşturmak için büyük gayret sarf eden Başakşehir Belediyesi, bugün İstanbul’un en yeşil ilçesini oluşturmayı başardı. Başakşehir’in 11 milyon metrekarelik yeşil alana sahip olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Bu rakam kişi başı 21 metrekare alan ile Avrupa’yı ikiye katlamış durumda. Yeşil alanlar, sadece doğanın korunması için değil, aynı zamanda insanların ruhunu dinlendirmek ve mutlu yaşamalarını sağlamak için de önemsediğimiz konuların en başında geliyor” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL’A DESTEK VERİN!

Başakşehir, bu başarılarla sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin de örnek alınan bir şehri haline gelmiş durumda. Başkan Kartoğlu’nun ifadelerine göre, Başakşehir'in daha da güçlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği ve destek önem taşıyor. Bu işbirliği ve destek ile Başakşehir'in modern şehircilikteki öncü rolü daha da pekiştirilecek. O nedenle İBB adayı Murat Kurum’a destek verilmesi hayati önem taşıyor.











