|
Gündem

Kadına tayinde pozitif ayrımcılık

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kamu kurumlarında da tayinde pozitif ayrımcılık yapılıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:27 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, Kahramanmaraş'tan Samsun'a ataması yapılan bir memurun kırk beş gün sonra da can güvenliği tehlikesinin bulunduğunu ifade ederek yeni bir tayin talebinde bulunduğunu belirtti. Tuncer, "Biz de haliyle can güvenliği tehlikesinden kaynaklı yer değişikliği tedbir kararının tarafımıza iletilmesi halinde işlemi gerçekleştireceğimizi kişiye yazılı olarak bildirmişiz. Ancak yazımız kişiye ulaştıktan on dört gün sonra bu sefer boşanma gerekçesiyle tayin talebinde bulunmuş" dedi.



#Aktüel
#Kadına Şiddet
#Sağlık Bakanlığı
39 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'den emekli olamayanlara yeni emeklilikl var mı, gelecek mi? 1800, 3600, 4500, 5400 prim günle emeklilik şartları neler?