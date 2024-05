Kadına tayinde pozitif ayrımcılık

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Adem Tuncer, Kahramanmaraş'tan Samsun'a ataması yapılan bir memurun kırk beş gün sonra da can güvenliği tehlikesinin bulunduğunu ifade ederek yeni bir tayin talebinde bulunduğunu belirtti. Tuncer, "Biz de haliyle can güvenliği tehlikesinden kaynaklı yer değişikliği tedbir kararının tarafımıza iletilmesi halinde işlemi gerçekleştireceğimizi kişiye yazılı olarak bildirmişiz. Ancak yazımız kişiye ulaştıktan on dört gün sonra bu sefer boşanma gerekçesiyle tayin talebinde bulunmuş" dedi.